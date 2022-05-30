İnegöl Belediyesporlu dağcılar Hasan Dağına tırmandı

İnegöl Belediye Spor Kulübü Dağcılık Branşı, 14 sporcu Aksaray Hasan Dağı zirve faaliyeti gerçekleştirdi.

İnegöl Belediye Spor Kulübü, 20212022 sezonunda yaz ve kış dağcılık eğitimi alan İnegöl yerel arama kurtarma ve dağcılık sporcularından oluşan 14 kişilik ekiple Hasan Dağına tırmandı. 27 Mayıs akşamı İnegöl’den hareketle başlayan faaliyet, sabah saat 04.00’de Aksaray ilinden alınan rehber eşliğinde Hasan Dağına ulaşılarak devam etti. Saat 06.30’da başlayan tırmanış sonrası 11.57’de zirveye ulaşıldı. Hava şartlarının uygun olduğu dağ ortamında 3 bin 268 metre rakımdaki Hasan Dağı zirvesine 14 sporcunun tamamının ulaşmasıyla başarılı bir tırmanış gerçekleştirilmiş oldu.

Bölgenin doğal güzellikleriyle tırmanışın adrenalini birlikte yaşayan İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcuları, bir süre sonra ikiye bölünerek iki ayrı faaliyete imza attı. Ekipten 6 sporcu Küçük Hasan Dağına çıktı. Daha sonra diğer ekibin arkasından Karakapı ilçesinin yaylasında saat 16.00’da iki ekip yeniden bir araya gelerek faaliyeti tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.