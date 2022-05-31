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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da arabanın motoruna giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı

İHA

Bursa'da arabanın motoruna giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı

Bursa’da bir arabanın motor kısmına giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya bırakıldı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesinde bulunan Üçevler Mahallesi‘nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre sıcak havanın etkisiyle araba motorunun olduğu bölüme giren yılan panik dolu anlar yaşattı. Yılanı çıkarmaya çalışan araba sahibi, başarılı olamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, motor arasına giren yılanı çıkarmak için çaba harcadı.
Ekipler, uzun uğraşlar sonucunda bulunduğu yerden çıkardıkları yılanı doğal yaşam alanına bıraktılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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