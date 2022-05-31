Gürsu’nun caddelerine rengarenk çiçeklerle yaz coşkusu

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Rengarenk çiçeklerle bezenen Gürsu’nun caddeleri yaz coşkusunu yaşatıyor.

Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen peyzaj çalışmalarıyla, Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi üzerindeki yeşil alanlar çiçeklerle donatılıyor. Çalışmaları inceleyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gürsu’muzun vitrinini çiçeklerin yaz coşkusunu hissettiren renkleriyle donatıyoruz. Çiçeklerin gökkuşağı renkleriyle bezediğimiz caddelerimizde, hemşehrilerimizin, keyifle dolaşabilmesini sağlamak için çalışıyoruz. Gürsu'muzun her alanda çağdaş şehir kimliğiyle gelişmesini sağlama hedefiyle hizmetlerimizi yönlendiriyoruz” dedi.

Gürsu Belediyesi üst yapı çalışmaları çerçevesinde yapılan peyzaj çalışmalarıyla caddeler çiçek açıyor.

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