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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’da çilek hasadı başladı

İHA

Bursa’da çilek hasadı başladı

İnegöl’ün güçlü tarımsal değerlerinden biri olan ve kırmızı elmas olarak nitelendirilen çilekte hasat başladı. Çilek diyarı Kurşunlu Mahallesinde tarlada üreticileri ziyaret edip hasat döneminin hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Alper Taban, bu yıl 11 bin dekardan 40 bin ton rekolte beklendiğini söyledi.
İnegöl’de ağırlıklı olarak Kurşunlu Mahallesinde üretimi yapılan ve Kurşunlu bölgesinin en büyük geçim kaynaklarından biri haline gelen çilekte hasat heyecanı başladı. Mayıs ayıyla birlikte tarlalardan sofralara gelmeye başlayan kırmızı elmastan, üretici bu yıl da umutlu. Damaklarda bıraktığı eşsiz lezzeti, farklı aroması ve uzun raf ömrüyle dikkat çeken Kurşunlu Çileğinde hedef 40 bin ton rekolte. Kaymakam Eren Arslan ile İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile parti yöneticileri ve meclis üyeleri dün Kurşunlu Mahallesinde çilek tarlasını ziyaret etti. Çiftçilere kolaylıklar dileyen ve hasat sezonunun hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Taban, çilek toplayarak hasada katkı sağladı.
Çilek hasadı sırasında açıklama yapan Başkan Alper Taban, “Kurşunlu Mahallemizde bölgemize ciddi değer katan kırmızı elmas dediğimiz çileğin hasadına başladık. Burada hemen hemen tüm bölge sakinlerimizin çilekten kazanç sağladığını biliyoruz. Yine her geçen gün artan rekoltenin olduğunun farkındayız. Kurşunlu çileğimiz özellikle aromasıyla, lezzetiyle, dayanma gücü dediğimiz raf ömrünün daha uzun olması nedeniyle Türkiye’nin her bir yerine, yurt dışına ihraç edilebiliyor. Bizler de bugün hasadın ilk günlerinde gelip tarlada üreticilerimize bereketli olsun demek istedik” dedi.
Başkan Alper Taban, bu yıl 11 bin dekar alanda üretim yapıldığını da vurgulayarak “Aslında bir mesaj da vermeye çalışıyoruz, hasat başlamıştır ve en uzun hasatlardan biri İnegöl’de yapılmaktadır. Aralık ayına kadar çilek hasadı devam edecek burada. Bu yıl 11 bin dekar alanda 40 bin ton rekolte bekleniyor” diye konuştu.
İnegöl’ün sadece çilek değil meyvecilikte genel anlamda bir ivme yakaladığını dile getiren Başkan Taban, “Şehrimiz sadece çilek değil, meyvecilik konusunda da yetkin ve bu konuda hem çeşitlilik hem de rekolte anlamında artan bir güce sahip. Meyve fidanı yetiştirme noktasında da Türkiye’nin yüzde 50’den fazlasını burada yetiştirip başkaca ülkelere ihraç edebilme özelliğine sahip İnegöl şehri. Buradan hareketle biz gerek çilek gerek yaban mersini, ahududu ya da şeftali, armut, kirazımızı daha güçlü şekilde yetiştirip pazara arz edilmesini istiyoruz. Bu düşünceyle tüm paydaşlarımızla birlikte destek vermeye devam edeceğiz. Çilek hasadının bereketli olmasını diliyorum. Bu yıl yine pandemi öncesi gerçekleştirdiğimiz çilek festivalimizi yapacağız. Daha da geliştirmek adına çaba ve gayretlerimizi ortaya koyacağız. Ürün toplama merkezinde alanın yetmediği ifade edildi. Orada da gerekli incelemeler yapıldı. Arkadaşlarımız çalışmalarını yapacaklar. Alanı büyütebilir miyiz noktasında bir planlama olacak” şeklinde konuştu.
Kaymakam Eren Arslan ise tüm çiftçilere yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek “Burada olmak hakikaten çok güzel. Ürünlerin bereketli topraklardan toplanmasına şahit olmak çok güzel. Tüm çiftçilerimize yeni sezonun hayırlı olmasını, bereketli geçmesini diliyorum. Gördüğümüz kadarıyla bu yıl iklim koşulları itibariyle de mahsul açısından verimli bir yıl olduğu görülüyor. İnegöl’ümüz her alanda üreten bir şehir. Tarımda da özellikle meyvecilik alanında güçlü bir ekonomimiz var. Bu güçlü yanlarımızı daha da iyileştirmek adına tüm paydaşlarımızla el birliği içerisinde çalışıyoruz. Kurşunlu bölgemiz de özellikle çilek üretiminde artık Türkiye’de söz sahibi olan, 78 ay üretimin sürdüğü bir bölge. Mahallemizin tamamı çilek üzerinden gelir elde ediyor” ifadelerinde bulundu.

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