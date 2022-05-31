Marketin camını betonla kıran hırsız kamerada

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda gece saatlerinde marketin kapı camını beton parçasıyla kıran şüpheli, kameraya yansıdı. Mahalle sakinlerinin çıkmasıyla marketten hırsızlık yapamayan şüpheli kaçarak kayıplara karıştı.

Olay gece 03.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesinde bir markette meydana geldi. Marketin olduğu sokağa gelen maskeli hırsız, yoldan bulduğu beton parçasıyla, marketin kapı camını kırdı. Sesi duyan vatandaşlar, sokağa çıkınca şüpheli, hırsızlık olayını gerçekleştiremeden kaçarak kayıplara karıştı. Olay anı marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Market sahibi polis karakoluna giderek şikayetçi oldu.

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