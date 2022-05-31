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Maskeli şüpheli, market camını kırıp kaçtı; o anlar kamerada

DHA

Maskeli şüpheli, market camını kırıp kaçtı; o anlar kamerada


Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde, marketten hırsızlık yapmak istediği değerlendirilen maskeli şüpheli, yerden aldığı beton parçasıyla camını kırdı. Şüpheli, sesle çevredekilerin uyanmasıyla kaçtı. Bu anlar, marketin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. 
Olay, saat 03.30 sıralarında, Kemalpaşa Mahallesi´ndeki markette meydana geldi. Başında kapüşon, yüzünde maske olan kimliği belirsiz kişi, yoldan bulduğu beton parçasıyla kapı camını kırdı. Sesi duyan çevredekiler, sokağa çıkınca hırsızlık amacıyla geldiği değerlendirilen şüpheli de kaçtı. Bu anlar, marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde, elindeki beton parçasıyla etrafı kolaçan eden şüphelinin, bir süre park halindeki aracın arkasında saklandığı görüldü. Yola çıkarak tekrar etrafı kontrol eden şüpheli, daha sonra taşımakta güçlük çektiği görülen beton parçasını marketin camına fırlatarak kaçtı. 
İş yerinde hasar meydana gelirken market sahibi, şikayetçi oldu. Polis, kaçan şüphelinin kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-05-31 13:30:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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