MS hastalığına farkındalık oluşturmak için fidan diktiler

Bursa MS Derneği, multipl skleroz (MS) hastalığına dikkat çekmek için “Geleceğe NefesiMSim” etkinliği çerçevesinde fidan dikti.

2431 Mayıs multipl skleroz (MS) farkındalık haftasına istinaden, Bursa Havva Aslanoba Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi'nde MS Derneği üyeleri, MS hastalarıyla bir araya geldi. MS hastalarıyla bir araya gelen dernek üyeleri, burada fidan dikerek keyifli anlar yaşadı.

MS Derneği Başkanı Prof. Dr. Ömer Turan, "Mayıs ayının 3. haftası dünyada MS Haftası olarak kutlanıyor. Bu haftada dünyada çeşitli ekinlikler düzenleniyor. MS Haftası'nın önemi, MS hastalığını anlatmak ve MS hastalığına karşı farkındalık oluşturmak. Genç nüfusu etkileyen, bilhassa kadınlarda 23 kat fazla görülen merkezi sinir sistemi hastalığı, genç yaşta insanlarda engellilik oluşturabilen bir hastalık. Biz de MS Derneği olarak hastalarla bir araya gelerek farkındalık oluşturmak ve hastalığın kötü imajını silmeye çalışıyoruz. Aslında hastaların büyük bir kısmı iyi. Bugün ağaç dikerek hem fiziksel bir faaliyet gerçekleştireceğiz hem de piknik yapacağız. Böylece sosyal bir aktivite gerçekleştirmiş olacağız. MS kötü bir rahatsızlık değil. Her MS hastalığına yakalanan engelli kalacak diye bir kaide yok. Erken teşhis konulduğunda ve iyi bir tedavi aldığında hastalar rahat bir şekilde hayatlarını idame ettirebiliyorlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.