Bakan Muş: 7,3'lük büyüme gerçekten büyük bir başarı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Muş: 7,3'lük büyüme gerçekten büyük bir başarı

DHA

Bakan Muş: 7,3'lük büyüme gerçekten büyük bir başarı


Semih ŞAHİNNevruz İLİMDAROĞLU/BURSA, (DHA)TİCARET Bakanı Mehmet Muş, TÜİK tarafından açıklanan yılın ilk çeyreğindeki büyüme rakamlarını değerlendirdi. Pandemi şartları, Rusya-Ukrayna savaşı gibi olayların dünya ekonomisinin büyüme oranlarını etkilediğini belirten Bakan Muş, "Bu şartlar içinde 7,3'lük büyüme gerçekten aslında Türk ekonomisinin ileriye dönük de nerelere geleceğinin en önemli göstergelerinden. O açıdan çok sevindirici bir haber. Tüm bu gelişmelerin içinde gerçekten büyük bir başarı" dedi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bursa´da, bir otelde düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'ne katıldı. Bakan Muş'a Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Bursa milletvekilleri eşlik etti. TÜİK tarafından açıklanan yılın ilk çeyreğindeki büyüme rakamlarını değerlendiren Mehmet Muş, yüzde 7,3'lük büyümenin önemli olduğunu belirtti. Türkiye'nin geleneksel ortalamasının üzerinde bir büyüme kat ettiğini belirten Muş, "Bir taraftan pandemi sonrasındaki yaşanan zorluklar, akabinde Türkiye'nin kuzeyinde ortaya çıkan gerilim. Rusya ve Ukrayna arasındaki problem, bu noktada ülkelerin birbirlerine karşı aldıkları ekonomik yaptırımlar. Dolayısıyla bunlar da dünya ekonomisindeki büyüme oranlarını etkiliyor. Bu şartlar içinde 7,3'lük büyüme gerçekten aslında Türk ekonomisinin ileriye dönük de nerelere geleceğinin en önemli göstergelerinden. O açıdan çok sevindirici bir haber. Tüm bu gelişmelerin içinde gerçekten büyük bir başarı" dedi.
2021 YILINDA 225 MİLYAR DOLAR İHRACAT GERÇEKLEŞTİ
Türkiye'nin 2021 yılında 225 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirten Bakan Muş, 2022 hedeflerinin daha yüksek olduğunu belirtti. Yıl sonunda 250 milyar dolar hedefini yakalamak için gayret gösterdiklerini belirten Bakan Muş, "Şimdiye kadar geldiğimiz rakamlarda aslında biz bu hedefin uzağında değiliz, bu hedefi yakalayacağımızı düşünüyoruz. Tabi doğal olarak şu soru soruluyor, 'Hedef bu değildi, 230 gözüküyordu, 250 konuldu. Şimdi bunun da üzerine çıkacak mısınız?' Bizim takip ettiğimiz özellikle Türkiye'nin kuzeyindeki gelişmeler olmamış olsaydı, daha stabil olsaydı, biz bunun üzerine çıkmayı hedefliyorduk. Gelişmeleri yine takip ediyoruz ama ilk amacımız bu 250 milyar doları yakalamak. Dolayısıyla sonrasında onun üzerine çıkmak gibi bir çaba içinde olacağız. Çünkü gelişmeleri bilemiyoruz. 2-3 ay sonra nasıl bir tabloyla karşılaşacağımızı bilemediğimiz için ihtiyatlı gitmek istiyoruz ama çok olağan dışı bir gelişme olmazsa bu hedefin üstüne çıkmak gibi bir azmimiz olacak. İhracat demek üretim, kapasite artırımı, ülkeye döviz girdisi ve Türkiye'nin ürünlerinin dış pazarlarda kendisine yer bulması demek. Bu açıdan geçmiş dönemlerde yakaladığımız başarıların misli ve kat kat üstünde bir başarıyı Türkiye kazanmış durumda" ifadelerini kullandı.
'ENERJİDE ASTRONOMİK BİR FİYAT YÜKSELİŞİ VAR'
Bakan Muş, dünyada enerji fiyatlarının astronomik olarak arttığına belirterek, "Buradaki astronomik rakamlar tüm ülkelerin hem fiyatlamasını hem içerideki fiyatlama davranışlarını, enflasyonla ilgili hedeflerini alt üst etti. Biz ortalama 35-40 milyar dolar enerji faturası ödüyorduk. Geçen sene 50 milyar dolar ödedik. Bu yıl rakamlara baktığımız zaman takriben, fiyatların bu şekilde devam etmesi durumunda 100 milyar doların üzerine çıkıyor. Aslında geçen seneki rakamlar da yüksekti, 50 milyar dolardı. Öyle bir rakam ödemiş olsaydık, biz bu yıl cari fazla veriyorduk. Türkiye aslında ortaya koyduğu iddiasını başarabilecekti. Dolayısıyla enerji fiyatlarının bu şekilde devam edeceğini, sürekli bu şekilde gideceğini açıkçası beklemiyorum. Astronomik bir fiyat yükselişi var, normal bir şey değil bu. Enerjiyi aldığınız zaman zaten Türkiye, hizmet ihracatını da koymuyorum, sadece dış ticaret olarak aldığınız zaman Türkiye'nin ihracatı geçen ay ithalatını geçti. Peki, enerji ithalatını nereden karşılıyordu Türkiye? Turizm gelirleri, hizmet ihracatından karşılayabiliyordu. Pandeminin de dünya gündeminden çıkmasıyla Türkiye'nin hem turizm gelirleri hem de hizmet ihracatıyla aslında ortalama ödediği enerji faturasını karşılayabiliyordu ve biz cari fazlaya gidiyorduk. Bu yıl, bu beklenmedik fiyat artışları bizi bu hedeften biraz geri çekti" diye konuştu.
'İTHAL EDİLEN HAM MADDENİN EKONOMİK BÜYÜKLÜĞÜ 1 TRİLYON DOLAR'
Türkiye'nin yaklaşık 1 trilyon dolarlık ham madde ithal ettiğini belirten Muş, şunları söyledi:
"Türkiye ham madde ithal ediyor. Türkiye maden ithal ediyor, makine ithal ediyor. Türkiye aynı zamanda önemli bir makine ihracatçısı. Bir taraftan da bir kısmını ithal ediyor. Bir de enerji ithal ediyor. Türkiye´nin ithal ettiği bu ham maddenin ekonomik büyüklüğü 1 trilyon dolara yaklaşmış. Firmaların ortalama üretimlerinin üçte birini ihracata verirler, üçte ikisini iç piyasaya verirler. Bir firma bakır cevheri ithal ettiği zaman üçte ikisini üretip iç piyasaya verir, üçte birini ihracat yapar. İthalat kalemlerine baktığımız zaman, bu ithalat kalemleri, tüketim malları aslında düşük. Bizim ithalatımızı enerji yatırım malları ve ham madde oluşturuyor. Bunun da üçte ikisi çeliğe gittiği için biz hep ithalat ihracata bağımlı diye bir noktaya geliyoruz."
'E TİCARETİ DESTEKLEYECEĞİZ'
E ticaret sisteminin destekleneceğini ve sistem üzerinde çeşitli düzenlemeler yapılacağını belirten Bakan Mehmet Muş, "Teknolojiyle beraber ticaret yapma şekli de değişiyor. 1970'li yıllarda faks, teleks gibi sistemlerle iş yapılıyorken daha sonra teknoloji geliştikçe telefonlar daha yoğun kullanılmaya başlandı. Daha sonra emailler kullanılmaya başlandı. Elektronik ticaret dediğimiz teknoloji kullanılarak ticaret yapma şekli ortaya çıktı. İhracatla alakalı teşviklerimizle ilgili yakında bir karar açıklayacağız. Siz eihracat yapıyorsanız, bizim size ilave teşviklerimiz ve desteklerimiz var. Eticaretle alakalı neden bir düzenleme yapmak istiyoruz? Perakende sektörü sürekli eleştiriliyor. Elektronik ticaret çok daha hızlı gelişen bir alan. Konvansiyonel perakendenin 30 yılda geldiği yeri burada 3 yılda geliyorlar. Eticaretle alakalı amacımız, rekabet oluşmasını istiyoruz. Hem üreticinin hem de tüketicinin korunacağı bir yapı oluşmasını istiyoruz. Tekelleşmeye kesinlikle karşı çıkıyoruz. Bir oyuncu değil, birden çok oyuncunun pazarda olmasını istiyoruz. Dolayısıyla bunu yapıyorken öngörülebilir belli kurallara bu işi bağlamak istiyoruz. Kuralları önüne koyup, herkesin bu kurallara uygun şekilde hareket etmesini sağlayacağız" dedi.
'TEKELLEŞMENİN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ'
Tekelleşmenin önüne geçileceğini belirten Bakan Muş, "Tekelleşme olduğu zaman bir noktadan sonra hem üretici hem de tüketici zarar görüyor. Üretici vereceği komisyondan mustarip oluyor, yüzde 20-30'lara çıkartıyor. Tüketici de başka bir alternatifi yoksa hangi fiyatı görüyorsa onu almak zorunda kalıyor. Biz bunu istemiyoruz. Hem dağıtım kanallarının farklı olmasını istiyoruz. Hem farklı platformların ortada olup hem tüketicinin hem de üreticinin gidebileceği alternatiflerin oluşmasını istiyoruz. İhracatın boyutuyla alakalı da bir destek mekanizması üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.
'BUNLARA PRİM VERMEMEK LAZIM'
Sosyal medyanın ve teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte bilgi kirliliği oluştuğunu ve özellikle gıda ile alakalı spekülasyonların ortaya atıldığını dile getiren Bakan Muş, "Biri çıkıyor diyor ki; 'Kabakları döktüler.' Bunları takip eden ilgili birimlerimiz var. Hemen konuyu araştırıyoruz. Ne zaman olmuş? Araya bayram girmiş. Hal 4 gün kapanmış. Kabaklar adamın elinde kalmış. Yumuşamış, satamıyor. İmha prosedürü vardır. Bu yıllardır olan bir şey. Telefonlar çok geliştiği için hemen video çekiyorlar. Bir sene önceki görüntü ortaya çıkıyor. 'Vatandaşa vermediler, döktüler' diyorlar. Ama gerçek bu değil ki. Bunlara prim vermemek lazım. 'Biberleri döktüler, dağa taşa döktüler, vatandaşa vermediler' diyorlar. Araştırdık konuyu. Hatırlarsanız mayıs ayında Türkiye bir kapanma kararı aldı. İçişleri Bakanlığı bir genelge çıkarıyor. O süreçte her yeri kapatalım, 15 gün sonra rahatlayalım, ekonomimiz de açılsın. Karar alınırken hal de kapanıyor. Adamın elinde kalan biberler çürümüş. Adam da bunları döküyor. Bu peki nasıl haberleştiriliyor. Vatandaşa biberi vermemek için, fiyat yükselsin diye biberleri döktüler. Bu şekilde haber servis ediliyor. Olayın arkasındaki gerçeklik bu" ifadelerini kullandı.
Zirvedeki konuşmasının ardından Bakan Mehmet Muş, karayolu ile Ankara'ya hareket etti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Nevruz İLİMDAROĞLU
2022-05-31 14:37:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MS hastalığına farkındalık oluşturmak için fidan diktiler
YEREL HABERLER MS hastalığına farkındalık oluşturmak için fidan ...
Sunta fabrikasındaki patlamada yaralananların kimlikleri belli oldu Ölen bir kişinin kimliği belirlenmeye çalışılıyor
YEREL HABERLER Sunta fabrikasındaki patlamada yaralananların ...
'Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi Özel Oturumu’ yapıldı
YEREL HABERLER 'Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi Özel Oturumu’ ...
Bursa'da fabrikada patlama sonrası yangın: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da fabrikada patlama sonrası yangın: 1 ölü, 5 ...
Onur Atasayar, Bursaspor’a veda etti
YEREL HABERLER Onur Atasayar, Bursaspor’a veda etti
Bursa'da orman ürünleri fabrikasında kazan patladı, yangın çıktı: 1 ölü 3 yaralı Patlama sonrası çıkan yangın ile birlikte siyah dumanlar ilçenin bir çok noktasından görüldü
YEREL HABERLER Bursa'da orman ürünleri fabrikasında kazan patladı, ...
Maskeli şüpheli, market camını kırıp kaçtı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Maskeli şüpheli, market camını kırıp kaçtı; o anlar ...
Bursa'da 5’inci kattan düşen çocuk hayata tutundu
YEREL HABERLER Bursa'da 5’inci kattan düşen çocuk hayata tutundu
Marketin camını betonla kıran hırsız kamerada
YEREL HABERLER Marketin camını betonla kıran hırsız kamerada
Karacabey’de öğrencilere afet farkındalık eğitimi verildi
YEREL HABERLER Karacabey’de öğrencilere afet farkındalık eğitimi ...
Bursa’da çilek hasadı başladı
YEREL HABERLER Bursa’da çilek hasadı başladı
Mustafakemalpaşa Belediyesinden YGS'ye hazırlanan öğrencilere destek
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa Belediyesinden YGS'ye hazırlanan ...
Gürsu’nun caddelerine rengarenk çiçeklerle yaz coşkusu
YEREL HABERLER Gürsu’nun caddelerine rengarenk çiçeklerle yaz ...
Bursa'da küçük balerinlerden büyük gösteri
YEREL HABERLER Bursa'da küçük balerinlerden büyük gösteri
5´inci kattan düşen Suriyeli Omar, hayati tehlikesi geçti
YEREL HABERLER 5´inci kattan düşen Suriyeli Omar, hayati tehlikesi ...
4 aylık 'Cihangir', ayı barınağının 73'üncü ve en küçük üyesi
YEREL HABERLER 4 aylık 'Cihangir', ayı barınağının 73'üncü ve en ...
Hırsızı yakalamak isterken ayağından yaralandı
YEREL HABERLER Hırsızı yakalamak isterken ayağından yaralandı
Bursalı ünlü dağcı: "Uludağ’ın zirvesi bilinen zirveden 5 metre daha yüksek" Gerçek zirve neresi? Bursalı ünlü dağcı, Uludağ’ın en yüksek noktasının bilinen zirveden 5 metre daha yüksek olduğunu ileri sürdü
YEREL HABERLER Bursalı ünlü dağcı: "Uludağ’ın zirvesi bilinen ...
Tarihi külliye için tarihi karar Tarihi külliye alanına yapılan huzurevi ile ilgili Danıştay’dan tarihi karar Danıştay Fatih Sultan Mehmet Han döneminden kalan külliye üzerine yapılan huzurevi ile ilgili yerel mahkemenin verdiği iptal kararını doğru buldu
YEREL HABERLER Tarihi külliye için tarihi karar Tarihi külliye ...
Bursa'da çıkan yangında iki ev ve bir traktör küle döndü
YEREL HABERLER Bursa'da çıkan yangında iki ev ve bir traktör küle ...
Bursa'da arabanın motoruna giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı
YEREL HABERLER Bursa'da arabanın motoruna giren yılan itfaiye ...
90 parça ahşap oyma koleksiyonunu satışa çıkardı
YEREL HABERLER 90 parça ahşap oyma koleksiyonunu satışa çıkardı
Bursa'da yangında 110 yıllık ahşap bina çöktü; 14'üncü yüzyıldan kalma cami yanma tehlikesi geçirdi
YEREL HABERLER Bursa'da yangında 110 yıllık ahşap bina çöktü; ...
İtfaiye eri binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu: Yüzlerce yıllık tarihi binanın yanarak yıkılma anı kameralarda Tarihi bina yanarak kül oldu
YEREL HABERLER İtfaiye eri binanın altında kalmaktan son anda ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.