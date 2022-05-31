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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adalet Camii’ne yeni hizmet binası

İHA

Adalet Camii’ne yeni hizmet binası

Adalet Mahallesi Camii’nin eski ve kullanışsız olduğu için yıkılan abdestlik ve tuvaletlerin yerine, Osmangazi Belediyesi tarafından inşa edilecek olan içerisinde baybayan tuvaletleri, abdestlik, çay ocağı, dernek odası ile Kur’an kursunun yer alacağı yeni hizmet binasının yapımına başlandı.
Bugüne kadar ilçedeki birçok caminin dış cephe yenilemesi, çevre düzenlemesi, bakım, onarım ve temizlik gibi pek çok ihtiyacını karşılayan Osmangazi Belediyesi, manevi değerlerinin yanında mahalle halkı için buluşma noktası olan camilere yönelik hizmet ve yatırımlarını sürdürüyor. Mahalle sakinlerinin talebi üzerine yapılan incelemelerde, eski ve yıpranmış olan, aynı zamanda ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalan Adalet Mahallesi Camii’nin bahçesindeki tuvalet ve abdestliklerin bulunduğu bina, Osmangazi Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından yıkıldı. Yıkılan binanın yerine yapılacak olan yeni hizmet binası inşaatında ise çalışmalar hızlı bir şekilde sürüyor.
Vatandaşların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, bugüne kadar eğitimden sağlığa, spordan tarihi mirasın korunup yaşatılmasına kadar pek çok alanda sadece Osmangazi değil, Bursa’ya değer katan pek çok projeye imza attıklarını söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Adalet Camii’nin de yapılacak yeni hizmet binası ile mahalle sakinlerinin yeni buluşma noktası olacağını söyledi.
Mevcut hizmet binasını eski ve ihtiyaca cevap veremez durumda olduğu için yıktıklarını ifade eden Başkan Dündar, “Adalet Camii, mahallemizin kuruluşu ile birlikte yapılmış camilerimizden. Yapıldığı günün şartlarına göre yetersiz kalan mevcut yapıyı yıkarak yerine yenisinin yapımına başladık. Mahalle sakinlerimizin taleplerini de dikkate alarak hazırladığımız yeni hizmet binamızın zemin katında bay, bayan ve engelli tuvaletleri, çay ocağı, dernek yönetim odası bulunacak. Birinci katında ise 25 kişilik Kur’an Kursu, öğretmen odası, mutfak abdestlik ve tuvalet yer alıyor. Toplam 530 metrekarelik inşaat alanına sahip hizmet binası yanında, avlunun zemin kaplamasını da yaparak, cami cemaati ve mahalle sakinlerinin buluşup birlikte vakit geçirecekleri güzel bir alan ortaya çıkmış olacak. Mahalle sakinlerimize şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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