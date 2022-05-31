Bursa'da 14 yaşındaki Cenk, denizde boğuldu



Kazım BULUT/ BURSA, (DHA)BURSA´nın Gemlik ilçesinde, kıyafetlerini çıkarıp, denize giren Cenk Ayhan (14) boğuldu. Ayhan'ın cansız bedeni, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi´nde meydana geldi. 3 No´lu sahildeki Kayıkhane bölgesinden denize giren kişinin boğulduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boğulan kişinin yeri, balıkçılar tarafından tespit edildi. Çevreden biri, suya girerek boğulan kişiyi kıyıya çıkardı. Sahilde bank üzerinde kıyafetleri bulunan kişinin, Cenk Ayhan olduğu tespit edildi. Polisler ve balıkçılar tarafından kıyıya çekilen genç, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan kontrolde hayati fonksiyonlara rastlanılamayan Cenk Ayhan, kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi´ndeki müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

2022-05-31 17:38:11



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