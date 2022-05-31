15 yaşındaki genç kızdan 2 gündür haber alınamıyor

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Bursa’nın Karacabey ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki Kezban Sakçak'ın bulunması için ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.

Güneydoğu’dan Karacabey’in Bakırköy Mahallesi’ne mevsimlik işçi olarak çalışmak için gelen Sakçak ailesinin 15 yaşındaki kızları Kezban’dan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Güvenlik güçleri, ihbar üzerine kent genelinde arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarına Bursa AKUT ekibi de destek verdi. Sakçak’ın bulunması için Bakırköy Mahallesi’nde ekipler, aile üyeleri ve yakınları bölgeyi karış karış ararken, ailesi genç kızlarından gelecek güzel haberi bekliyor.

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