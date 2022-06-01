Yanan fabrikada ölen işçiler, Batman'dan Bursa'ya çalışmak için gelmiş



Esra TÜRKER/ BURSA, (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, patlama sonrası yangın çıkan orman ürünleri fabrikasında yaşamını yitiren Aydın Toprak (51) ile Ömer Coşgun'un (22), yaklaşık 1 yıl önce Batman'dan çalışmak için Bursa'ya geldikleri öğrenildi. Hemşehri olan 2 işçinin cenazesi, bugün memleketlerinde toprağa verilecek.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasının talaş siloları ile yağ depolarında, dün saat 13.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. İşçiler Aydın Toprak ile Ömer Coşgun hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Yaralılar Bünyamin Hiçyılmaz (25), Müslüm Can (26), Yusuf Usanmaz (26), Sabahattin Eren (26), Musa Coşgun (29), Emirhan Türköz (20) ile Tolga Bozkurt (27), ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Hiçyılmaz, buradan Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, diğer yaralılar da tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, 1 saatte kontrol altına alınırken, yapılan incelemede patlamanın, buhar kazanındaki basınçtan kaynaklandığı belirlendi. Patlamayla birlikte hasar gören yağ kazanlarından sızan kızgın yağın etrafa yayılması nedeniyle de yangın çıktığı açıklandı. Silo bölümünde etkili olan yangın, üretim bölümlerine sıçramadan söndürüldü.

BATMAN'DA TOPRAĞA VERİLECEKLER

İşçiler Aydın Toprak ile Ömer Coşgun'un cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerinin ardından dün gece yakınlarına teslim edildi. Kara yoluyla İstanbul'a götürülen cenazeler, buradan uçakla Batman'a gönderildi. Aydın Toprak'ın cenazesi Batman'ın Kozluk ilçesinde, Ömer Coşgun'un ise Batman'ın Beşiri ilçesi Doğankavak köyünde defnedilecek.

Yaklaşık 1 yıl önce Batman'dan çalışmak için Bursa'ya gelen işçilerden Aydın Toprak´ın 1,5 ay önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybettiği fabrikayı görüntülediği ortaya çıktı. Toprak'ın çalışan arkadaşlarını görüntülediği, bakımını yaptığı kazanların yanında ise poz vererek fotoğraf çektirdiği görüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER

2022-06-01 11:59:24



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