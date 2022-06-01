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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa, Dünya Göçebe Oyunları’na hazırlanıyor

İHA

Bursa, Dünya Göçebe Oyunları’na hazırlanıyor

Bu yıl 100’ün üzerinde ülkeden 3 bini aşkın sporcunun katılacağı 4. Dünya Göçebe Oyunları’na ev sahipliği yapacak olan Bursa’nın İznik ilçesinde hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. İznik Gölü çevresinde oyunların oynanacağı alanda incelemelerde bulunan Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’ya yakışır bir organizasyon yapılacağını vurguladı.
Eski göçebe kültür yaşam tarzını korumak ve ata sporlarını yaşatmak amacıyla ilki 2014 yılında düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları, Kırgızistan’ın üç kez gerçekleşen ev sahipliğinin ardından bu kez Türkiye’ye geliyor. Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’nın İznik ilçesinde 29 Eylül2 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın bilgilendirme toplantısı, geçtiğimiz ay Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşmişti. Bursa’nın tanıtımına dünya ölçeğinde katkı sağlayacak organizasyon için ulusal çapta faaliyetler sürerken, yerelde de etkinliklerin düzenleneceği İznik Gölü çevresindeki altyapı çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, ilgili kurum amir ve yöneticileriyle etkinliklerin yapılacağı alanda süren çalışmaları inceledi. Toplam 473 bin metrekarelik saha alanında BUSKİ ve UEDAŞ tarafından altyapı faaliyetleri devam ederken, 15 Temmuz’dan itibaren de üst yapı imalatlarına başlanması planlanıyor.
Bursa’mıza yakışacak
Çalışmaları değerlendiren Bursa Valisi Yakup Canbolat, iki yıldır pandemi nedeniyle ertelenen Dünya Göçebe Oyunları’nın bu yıl İznik’te gerçekleştirileceğini hatırlattı. Hazırlıkları yerinde izlemek için İznik’e geldikleri vurgulayan Canbolat, “Belli aşamaya geldik. Altyapı sorumluluğu ilimize verilmişti. Bu konuda sorumlu kurumlarımızın koordinasyonuyla bugüne kadar ciddi adımlar atıldı. Artık son aşamaya geliyoruz. Burada herhangi bir eksik var mı diye baktık. İnşallah hedeflediğimiz tarihte de altyapı çalışmaları bitmiş olacak ve 15 Temmuz itibariyle artık üstyapı kurulacak. İnşallah eylül ayının sonunda gerçekleştirilecek şenliklerde hem Cumhurbaşkanımızı hem de Türk Dünyasının cumhurbaşkanlarını, sanat ve spor ekiplerini İznik ilçemizde ağırlayacağımız günleri bekliyoruz. İnşallah ülkemize ve Bursa’mıza yakışır iş olur. Bunun mücadelesini veriyoruz” dedi.
Tanıtıma büyük katkı
Alandaki altyapı çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, “Başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere ilgili kurumlardan destek alıyoruz. Aynı zamanda bir taraftan UEDAŞ diğer taraftan BUSKİ, altyapı ile alakalı faaliyetleri hızlı bir şekilde yürütüyorlar. Ne durumdayız, ne yapıyoruz; bugün değerlendirdik. Belirli hedefler konuldu. 15 Temmuz'a kadar tüm altyapı çalışmaları tamamlanacak ve montajlar başlayacak. Üst yapı ile alakalı aparatlar da bir taraftan hazırlanıyor. Nasip olursa, eylül ayında sorunsuz ve sıkıntısız şekilde inşallah Bursa'mızın tanıtımına, farklı ülkelerce bilinmesine vesile olacak güzel bir organizasyona ‘İznik ilçesi olarak’ ev sahipliği yapmış olacağız. Türk Dünyası Kültür Başkenti’ne yakışan organizasyon olacak diye ümit ediyorum. Bursa'mıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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