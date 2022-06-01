Gemlik Belediyesi sağlığı eve taşıyor

Daha önce dezavantajlı gruplar için birçok projesini vatandaşların beğenisine sunan Gemlik Belediyesi şimdi de Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Uğur Böcekleri Sağlık Ekibi ile söz konusu hizmetlere ulaşma konusunda sıkıntı çeken yurttaşlara enjeksiyon, kan alımı, tansiyon, pansuman ve şeker ölçümü gibi hizmetleri evlerde sunacak.

Gemlik Belediyesi’nin engelli, yaşlı ve sağlık problemleri olan yurttaşlara çok sayıda hizmeti olduğunu ifade eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Gemlik Belediyesi olarak öncelikli hedefimiz dezavantajlı grupların sıkıntılarını ortadan kaldırmaktı. Görev sürecimizde çok sayıda projeyi hayata geçirdik. Engelsiz Taksimiz, engelli yurttaşımızın özellikle sağlık alanındaki ulaşım problemini ortadan kaldırdı. Kurşunlu’daki Yaşlı Konuk Evimiz, verdiği hizmet ile Bursa’da parmakla gösterilir hale geldi. Hasta Nakil Ambulansımız ise bir yılda yaklaşık bin yurttaşımıza nakil hizmeti verdi. Yurttaşlarımız bu hizmetlerimizden memnun olduklarını her yerde ifade ediyorlar. Memnuniyet bizim için büyük onur ve gurur kaynağıdır” dedi.

Gemlik Belediyesi Uğur Böcekleri sağlık ekibini kurduklarını ve sağlık hizmetlerine ulaşmada yaşanacak sıkıntıları ortadan kalkacağını belirten Başkan Sertaslan, “Bugün hemşehrilerimizin bir ihtiyacını daha gidermekten mutluluk duyacağımız bir projeye başlıyoruz. Uzman sağlık ekibimiz ile ulaşılmakta sıkıntı çekilen sağlık hizmetlerini yurttaşlarımızın evlerine taşıyoruz. Ekibimiz; enjeksiyon, kan alımı, tansiyon, pansuman ve şeker ölçümü gibi hizmetleri evlerde sunacak. Bu çalışmayı hayata geçiren nadir ilçe belediyelerdeniz. Yurttaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Hakan Uğur ise, Gemliklilerin yakın zamanda başlayacak evde sağlık hizmetlerine 444 16 05 numarasından ulaşabileceğini. Uğur, randevunun en az bir gün önceden alınması gerektiğini belirtti.

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