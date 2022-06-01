Öğrenciler, sahilleri temizledi

Bursa'da 'Lider Çocuk Tarım Kampı' etkinlikleri çerçevesinde öğrenciler kıyı temizliği yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca her yıl 'Hayatın Merkezinde Tarım, Tarımın Merkezinde Çocuk' ilkesinden yola çıkarak çocuklara doğa bilinci ve çevre farkındalığını kazandırmak, çocukların tarımla buluşmalarını sağlayarak, tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri ve gıda güvenilirliği hakkında bilgi vermek hedefiyle 'Lider Çocuk Tarım Kampı' gerçekleştiriliyor. İlköğretim 4. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen programın bu seneki teması 'Uluslararası Geleneksel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği' olarak belirlendi. Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile öğrencilerde, balıkçılık, su ürünleri, su kaynaklarının tanıtımı, su ürünleri tüketiminin beslenmedeki önemi, yörelere özgü türler ile kaybolmakta olan türlere karşı doğa ve çevre bilinci oluşturmak, farkındalık oluşturmak ve bilgileri artırmak hedefiyle Şehit Bakım Onbaşı Tolga Taştan İlkokulu'nda eğitim sunumları yapıldı.

Eğitimlerin ardından 'Uluslararası Geleneksel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği' çerçevesinde düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren 25 öğrenci, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne ait kontrol teknesiyle Kurşunlu sahilinde tekne gezisi yaptı. Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül ile Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür’ün de eşlik programda tekne gezisinin ardından öğrenciler hep birlikte balıkçı barınakları alanında kıyı ve dip temizliği yaptı.

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