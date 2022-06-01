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İnşaat sektörü Konut Destek Paketi'nden umutlu

İHA

İnşaat sektörü Konut Destek Paketi'nden umutlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 3 farklı çözüm içeren Konut Destek Paketi sektörü heyecanlandırdı. Ergünkent İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Emin Adanur, sıkıntıya rağmen yeni projelerle büyüdüklerini açıkladı.
Türkiye’nin hızlı büyümesinin lokomotifi olarak bilinen inşaat sektörünün son 23 yılda daralma içine girdiğini ifade eden Ergünkent İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Emin Adanur, ”Süreçte devlet, özel sektör işbirliğinde bir taraftan deprem ve heyelan içeren riskli bölgelerdeki yapılar kentsel dönüşümle güvenli ve konforlu hale getirilirken, diğer tarafta yeni konut alanlarında modern binalar yükseldi. TOKİ ile dar gelirli vatandaşlarımız ucuz ve güvenli konut sahibi oldu. Türkiye’nin yapı stoku revize edilirken, inşaat firmalarının da kendini teknik ekip, proje, kullanılan malzeme ve vizyon anlamında güvenlik ve konfor odaklı değişim ve dönüşüm sağladı. Bu değişimin özellikle son 10 yıl içinde belediyeler ve özel sektör işbirliğiyle de İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Muğla, Kocaeli gibi büyük kentlerin gelişiminde yeni cazibe merkezlerini ortaya çıkardı. Birbirinden farklı konseptlerde modern şehirciliğin yeni hayat ve alışveriş merkezlerinin bir arada olduğu yeni yerleşim alanları özellikle Rusya, İngiltere, Almanya, Hollanda gibi Avrupa ülkeleri ile Ortadoğu ülkeleri için çekim alanı oluşturdu. Bir anda konut patlaması yaşandı. Ama bu hareketlilik, son 3 yılda önce pandemi, ardından döviz kuru oynaklığı, enflasyon artışıyla ortaya çıkan hayat pahalılığı ve son olarak RusyaUkrayna Savaşı’nın getirdiği tedarik zincirinin bozulmasıyla daralma içine girdi. Demir, çelik, çimento, enerji ve diğer girdi maliyetlerinin artışı, pek çok büyük firmanın yeni yatırımlarını dondurmasına, devam edenleri durdurmasına ve küçük işletmelerin de kapanmasına yol açtı. Bu sektör 200’e yakın alt sekmentiyle büyük bir sektör. Şu anda konut fiyatlarının durdurulamayan artışı işte sektörümüzde daralmanın sonucudur” dedi.
Hükümetin destekleme programları çerçevesinde açıkladığı paketle ilgili de konuşan Adanur, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süre önce konut finansman paketi açıkladı. 3 farklı çözüm içeren kredi desteği sağlayacak olan bu paket, sektörümüzü hareketlendireceği beklentisindeyiz” diye konuştu.
Ergünkent İnşaat olarak finansal krizde yatırımlarıyla büyüdüklerini belirten Adanur, ”Bursa’da çalışmalarını sürdürerek ekonomiye katkı sağlayan ve tek bir işçi çıkarmayarak istihdamı da koruyan birkaç firmadan biriyiz. Çünkü Bursa’ya kentsel dönüşüm projesini ilk kazandıran firma olmanın getirdiği kalite ve güvence ile kente değer katan ve hayatın başladığı pek çok konutumuz ortada. Biz halen yapımları devam eden Balkan Bulvar Plus, Kızılcıklı Bulvar Life, İhsaniye Macro Citiy, Balat Loft‘a ilaveten şimdi de Odunluk Bölgesi’nde 256 daire ve 65 ticari alandan oluşan, avlu konseptinde yeni bir yaşam merkezi olan Opera Projesi’ne başladık. Burası 16 ay içinde tamamlandığında Bursa’nın yeni cazibe merkezi olacak” şeklinde konuştu.
Adanur, Bursa dışında ve hatta çok yakın süreçte Macaristan’da da yeni bir konut yapım projesine başlayacaklarını da sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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