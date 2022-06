Bursa'daki aile faciası 2 çocuğunu bıçakladıktan sonra intihar eden baba ile hayatını kaybeden 7 yaşındaki oğlu toprağa verildi Anneleri işteyken babaları tarafından bıçaklanan 2 kardeşten biri öldü diğeri hastanede yoğun bakımda

Bursa'da eşi işteyken 2 çocuğunu bıçaklayıp intihar eden baba ile hayatını kaybeden 7 yaşındaki oğlu toprağa verildi. 8 yıllık eşini ve evlatlarından birini kaybeden, bir evladı ise hastanede yoğun bakımda kalan acılı anne A.S. fenalık geçirince, cenaze için geldiği araçtan dışarıya çıkamadı.

Olay, dün gece saat 20.00 sıralarında Gürsu ilçesi İpekyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 yıllık evli olduğu eş A.S. işte iken cinnet getiren baba Rahim Cem Saraç (42), 7 ve 3 yaşlarındaki iki oğlunu bıçakladıktan sonra evde bulduğu iple kendini astı.

İşten eve dönen anne A.S. (37) uzun süre zile bastıktan sonra kimsenin kapıyı açmamasından şüphelendi. Anne durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri şüpheli bir durum olduğunu fark etmesinin ardından kapıyı kırarak eve girdi. Eve girdiklerinde anne ve ekipler içerideki manzarayı görünce gözlerine inanamadı.

Babanın bıçakladığı 7 yaşındaki oğlu Ahmet Saraç hayatını kaybederken, R.S. (3) ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçiren anneyi aile yakınları ve komşuları sakinleştirdi. Hayatını kaybeden baba ve 7 yaşındaki oğlu savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedenlerinin tespit edilmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemleri tamamlanan baba ve 7 yaşındaki oğlunun cenazesi ailelerine teslim edildi.

7 yaşındaki Ahmet Saraç Gürsu ilçesindeki Zafer Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İntihar eden baba Rahim Cem Saraç'ın cenazesinin ise Gürsu'nun Zafer Mahallesi'ndeki Emirsultan Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.