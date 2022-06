‘Macera Bursa’ için geri sayım başladı

Osmangazi Belediyesi’nin Hamitler Mahallesi’nde 50 bin metrekare alan üzerine inşa ettiği Macera Bursa’da geri sayım başladı.

Şehre birçok spor ve eğlence merkezi kazandıran Osmangazi Belediyesi, heyecan dolu bir tesisi daha Bursalılar ile buluşturmaya hazırlanıyor. Hamitler Mahallesi’nde 50 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Macera Bursa’daki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

İçerisinde eğitici doğal çocuk oyun alanları, evcil hayvan parkı, kır kahvesi, zip coaster, zipline ve tırmanma duvarı gibi pek çok farklı aktivitenin yer alacağı Macera Bursa’da sona geldiklerini söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yeni merkezin kısa süre içinde Bursalıların hizmetine sunulacağını müjdeledi.

“Bursa’ya yeni soluk getirecek”

Bursa’ya yine farklı bir hizmeti kazandıracak olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Başkan Dündar, “Göreve geldiğimiz günden itibaren, ‘Halka Hizmet, Hakka Hizmettir’ prensibini kendimize ilke edindik. Her zaman bu düsturla çalıştık. Çok şükür, verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirdik. Şimdi ise inşaat aşamalarını tamamladığımız Macera Bursa’da sona geldik. Tesisimizde şu an kafeterya ve sosyal alan vatandaşlarımızın hizmetine açıldı. Çevre düzenleme çalışmalarının yapıldığı parkımızı inşallah en kısa süre içerisinde tamamlayıp macera tutkunlarıyla buluşturacağız. Şimdiden Bursamız için hayırlı olsun” dedi.

Tesis ile birlikte şehrin yeni bir soluk kazanacağını belirten Başkan Dündar, aynı zamanda Macera Bursa’nın her köşesinde vatandaşları yeni sürprizler beklediğini ifade etti.

