BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: “Bursa’yı orta ihracat tuzağından kurtarmalıyız”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye ekonomisinin dünyaya açılan kapısı Bursa’nın 16 milyar dolarlık ihracat eşiğine takılıp kaldığını belirterek, “Kapasite kullanım oranlarımız yüzde 80’lere ulaşmasına rağmen orta gelir sendromu gibi orta ihracat tuzağına takılıp kaldık. Yeni yatırım alanları ile Bursa'mızı bu tuzaktan kurtarmalıyız” dedi.

BTSO’nun Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Oda Hizmet Binasında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Başkan İbrahim Burkay, Türkiye ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3’lük büyüme performansıyla OECD ülkeleri arasında Suudi Arabistan ve İngiltere’nin ardından en hızlı büyüyen ülke olduğunu hatırlattı. Türkiye’nin büyüme performansına ihracatın yüzde 3.5 puanlık destek sağladığını belirten Burkay, “Farklı bir dönem içerisindeyiz. Geçmişte firmalar ve kişiler stoklar yaparken, şimdi ülkeler stok yapıyor. Bu stokçuluk ham madde ve emtianın geri gelmesini engelliyor. Bunu pandemi ile izah etmek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Türkiye’de gayri safi yurt içi hasıla içinde imalat sanayinin payının yüzde 16 seviyesinde olduğuna dikkat çeken İbrahim Burkay, ülke ekonomisine yön veren şehirlerden biri olan Bursa’da ise sanayinin ekonomik işlem hacmine katkısının yüzde 46 seviyesinde olduğunu söyledi. İbrahim Burkay, “Şehrimizin 11 bin kilometrekarelik toplam yüzölçümü içinde sanayi, binde 8’lik pay alıyor. Bugün 84 milyon nüfuslu Almanya, yaklaşık 2 trilyon dolarlık ihracat yapıyor. Almanya’da sanayi alanlarının toplam yüzölçümüne oranı yüzde 4.44. Bu oran İtalya’da yüzde 2.15, OECD ülkelerinde ortalama yüzde 2.5. Bursa, mevcut üretim yapısı ve sanayi alanları ile 16 milyar dolarlık ihracata ulaştı. Bursa’nın iki katından fazla sanayi alanları olmasına rağmen ihracatımızın yarısını yapan şehirler var. Bursa iş dünyası olarak bizler teknolojik dönüşümümüzü yaptık. Kapasite kullanım oranlarımız da yüzde 80’in üzerine çıktı. Ancak son 34 yılda orta gelir sendromu gibi orta ihracat tuzağına takılıp kaldık. Bursa’mızı bu tuzaktan kurtarmak adına yeni yatırım alanları oluşturmalıyız. Bu nedenle ortak akılla mekânsal planlamayı hızla gerçekleştirmeliyiz” diye konuştu.



“Türkiye’de nüfusun yüzde 93’ü büyükşehirlerde yaşıyor”

Türkiye’de işsizlik değil, işçisizlik sorunu olduğunu ifade eden İbrahim Burkay, şöyle devam etti: “Bursa’nın toplam nüfusu 3.1 milyon. Bursa son 10 yılda 146 bin kişilik göç almış. Bu da yıllık ortalama 14 bin kişinin kentimize göç etmesi demek. Türkiye’deki nüfusun yüzde 93’ü büyükşehirlerde yaşıyor. Sanayi büyürse nüfusun 67 milyona çıkmasından endişe ediliyor. Ancak kırsaldaki nüfusla bu rakamın bu denli artması mümkün değil. 1564 yaş arasındaki nüfus Bursa’da 2.2 milyon. Bursa’da bu sayının sadece 1.1 milyonu çalışıyor. 900 bini SGK’lı. Bu oranlar OECD’de yüzde 70. Örnek aldığımız Almanya’da yüzde 80. Bursa, Almanya’nın bir şehri olsaydı 2.2 milyonun yüzde 80’i ekonomiye katılmış olurdu. Biz bu yüzde 30’u ekonomiye katmadığımız müddetçe gerçek anlamda büyümemiz mümkün değil.”



“Global fırsatları kaçırmamalıyız”

İbrahim Burkay, dünyada pandemi sonrasında oluşan ekonomik konjonktürün Türkiye için yeni fırsatlar sunduğunu ancak artan kira maliyetlerinin, büyümek ve yatırım yapmak isteyen firmaların önünde engel teşkil ettiğini söyledi. Bu sorunu aşmak, KOBİ’lerin ticari hayatlarını kolaylaştırmak ve global fırsatları kaçırmamak amacıyla Organize Ticaret Bölgeleri’nin kurulması gerektiğini dile getiren Başkan Burkay, şunları kaydetti:

“Üzerinde çalıştığımız bir diğer önemli konumuz da özellikle komşu ve çevre ülkeler ile yapılan ve bavul ticareti diye adlandırılan kayıt dışı ticareti, kurulacak serbest ticaret bölgesi ile kurumsal ve yasal yapıya kavuşturmaktır. Bu noktada firmalarımızı ihracata yönlendirmek, uluslararası ticareti geliştirmek de ihracat odaklı kalkınma hedeflerimizi destekleyecektir. Gerekli yasal düzenlemenin tamamlanmasıyla kurulacak serbest ticaret bölgeleri, modern lojistik altyapısı ve KDV muafiyetiyle önemli bir cazibe merkezi kimliği taşıyacaktır.”



“Organize konut bölgeleri oluşturmak istiyoruz”

Konuşmasında konut fiyatlarında ve kiralarda yaşanan artışlara da değinen İbrahim Burkay, bu konuda ilgili bakanlıklar nezdinde yürütülen çalışmaların önemli olduğunu belirterek, “Kamu ve yerel yönetimlerin desteğiyle belirlenecek arazilerde konut ve ticari alan üretmek üzere odalara verilecek yetki ve sektör temsilcilerimizin katılımıyla kurulacak kooperatiflerle organize konut bölgeleri oluşturmak istiyoruz. Böylece inşaat ve gayrimenkul sektörümüze hareket kazandırırken, çalışanlarımıza da uygun koşullarda sosyal yaşam imkânları sunmayı hedefliyoruz. Bu konuda Sayın Valimiz, milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızla istişarelerde bulunduk. BTSO olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazırız” dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, üyelerinin görüş, öneri ve taleplerinin takipçisi olduklarını belirterek, bir dizi etkinlik için Bursa’ya gelen Ticaret Bakanı ile bir araya gelerek iş dünyasını ilgilendiren birçok konuyu istişare etme fırsatı bulduklarını açıkladı. İbrahim Burkay, Malezya ile ticaret yapan firmaların özellikle pandemi koşullarında yaşadıkları sorunları kendisi ile paylaştıklarını belirterek, “Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde bulunduğumuz ülkelerden biri olan Malezya ile ticarette taşıma sırasında başka ülkelerden yapılan aktarmalarda firmalarımıza doğrudan ticareti bozdukları gerekçesi ile geçmişe dönük gümrük vergisi uygulanmakta, ek olarak da cezalar kesilmekteydi. Bu süreç firmaları oldukça mağdur etti. Birçok firmanın mahkeme süreçleri devam ediyor. Sadece Gemlik gümrük girişli 6 binden fazla konteynerin bulunduğunu da dikkate aldığımızda yüzlerce firmamızı yakından ilgilendiren uygulamanın iş dünyamız lehine yeniden düzenlenmesi ve sorunun çözümü konusunu Sayın Bakanımıza aktardım. Sayın Bakanımızın proaktif yaklaşımı ile inşallah bu sorun kısa süre içinde çözüme kavuşacak. Sayın Bakanımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

2013 yılında hayata geçen Küresel Fuar Acentesi’nin firmalara önemli katkılar sağladığını belirten Başkan Burkay, bugüne kadar yaklaşık 200 yurt dışı iş gezisi programına imza atan KFA Fuarcılık firmasının Ticaret Bakanlığından aldığı yetkiyle ‘milli katılım organizasyonu’ düzenleme ayrıcalığına sahip olduğunu da hatırlattı. Üyelere küresel pazarlarda rehberlik eden fuarcılık şirketinin 1721 Mayıs tarihleri arasında dünyanın en büyük 2 ev tekstil fuarından biri olan HOMETEX’i büyük bir başarıyla gerçekleştirdiğinin altını çizen Burkay, “HOMETEX’in bu örnek başarısı, KFA Fuarcılık şirketimize yeni bir misyon yüklemiştir. Her geçen yıl daha da güçlenen KFA Fuarcılık firmamız, sizlerin de desteklerinizle inşallah önümüzdeki 5 yıl içinde bölgemizin en güçlü fuarcılık kuruluşları arasındaki yerini alacaktır” ifadelerini kullandı.



“Dönüşümün sunduğu fırsatları iyi değerlendirmeliyiz”

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ise küresel tedarik zincirinin yeniden şekillendiği, ticarette ezberlerin bozulduğu bir dönemin yaşandığını belirterek, “Yaşadığımız salgın süreci, küresel ticarette Çin ve Asya ülkelerine bağımlı tedarik yapısının sürdürülebilir olmadığı gerçeğini ortaya koydu. Gelişmiş ülkeler, üretimi yeniden ekonominin en önemli unsuru olarak görmeye başlarken, dünyada korumacılık rüzgarları hızlandı. Bursa iş dünyası olarak bizler de nitelikli üretimi ekonominin merkezine alan yaklaşımın, sağlıklı bir ekonomik büyümenin anahtarı olduğuna inanıyoruz. Dünyada yaşanan bu dönüşümün sunduğu fırsatları iyi yakalarsak, Türkiye bölgesel bir üretim üssü haline gelecek ve yeni ticari ilişkilerle ihracatta yeni rekorlara imza atacaktır” dedi.

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