Hayat boyu öğrenmenin sonu yok

Bursa'da ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ etkinlikleri, İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün koordinasyonunda Tophane Meydanı’ndaki programla başladı. Bir hafta sürecek olan etkinlik çerçevesinde; atölyelerden sergilere, gösterilerden konserlere kadar 92 farklı program Bursalılarla buluşacak.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlamaları, Bursa’da İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Osmangazi Halk Eğitim Merkezi tarafından Tophane Meydanı'nda gerçekleştirilen açılış programıyla başladı. Osmangazi Halk Eğitim Merkezi’nin açtığı mehteran kursunda eğitim alan Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin gösterisiyle başlayan programda, Halk Eğitim Merkezi, BUSMEK ve diğer sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan çalışmalar sergilendi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kültürümüzde öğrenmenin yaşının olmadığını söyledi. Boş vakitlerini bu tip faaliyetlere katılarak değerlendiren kursiyerleri tebrik eden Başkan Alinur Aktaş, “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak biz de BUSMEK marifetiyle aynı hizmeti veriyoruz. Ortaya harika işlerin çıktığını, alınan eğitimlerle vatandaşların iş bulduğunu ve aile bütçelerine katkı sunduğunu, sosyalleşme adına adım attığını görüyoruz. Bu durum bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Etkinliğin, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinin yer aldığı Tophane Meydanı'nda yapılması, ayrı bir anlam taşıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, ‘hayat boyu öğrenme’ stratejisiyle öğrenen bireyden öğrenen topluma ve öğrenen Türkiye'ye doğru sağlıklı bir dönüşümün mümkün olabileceğini ifade etti. Türkiye’de toplam 998 adet Halk Eğitim Merkezi ve 24 adet Olgunlaşma Enstitüsü bulunduğunu ve bu kurumların birçok insana öğrenme ve meslek edindirme görevi üstlendiğini anlatan Canbolat, “Pek çok halk eğitim merkezimiz, sanayicinin, işverenin talepleri doğrultusunda kurslar açarak, ara eleman, aranan eleman sıkıntısına çare olmaktadır. Halk Eğitim Merkezlerimiz; özellikle kültürel değerlerimizi, yöresel ve el sanatlarımızı, unutulmaya yüz tutmuş sanat eserlerimizi halkımıza öğreten, tanıtan, yaşatılması için önemli çalışmalar yapan kurumlar. Tüm Halk Eğitim Merkezlerimize, kursiyer ve usta öğreticilerimize, emeği geçen herkese, yaptıkları çalışmalardan nedeniyle teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, Bursa’nın ‘Türkiye’de en fazla kurs açan ve 245 bin kişiyle açılan kurslardan en fazla yararlanan’ il olduğunu dile getirdi. Bakanlığın illerde nüfusun her ay en az yüzde 1’nin kurslardan faydalanmasını hedeflediğini ve Bursa’da bu oranın yüzde 3’ü geçtiğini belirten Gür, “Hayat Boyu Öğrenme Haftasını, Bursa'da 92 ayrı etkinlikle kutlayacağız. Dünya hızla değişiyor ve teknoloji de her geçen gün gelişiyor. Milli üretime sunduğu katkılarla marka şehir olan Bursa'mızın bu değişim ve gelişimin gerisinde kalmasını isteemeyiz” şeklinde konuştu.

Osmangazi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Köse, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliklerinin ‘milli kültürümüzü yansıtan değerlerimizin tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına’ önemli bir misyon üstlendiğini söyledi.

Konuşmaların ardından, ‘kurdele kesimiyle’ kursiyer ve usta öğreticilerin yıl boyunca hazırladıkları çalışmaların yer aldığı sergi izlenime açıldı. Başkan Alinur Aktaş ve Vali Canbolat, sergi ve atölye çalışmalarını inceleyerek kursiyerlerden bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.