Nilüfer’de kitap kurtları ödüllendirildi

Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl 11. kez düzenlenen “Boyun Kadar Kitap Oku” etkinliğinde dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Nilüfer ilçesindeki devlet okullarından ilk ve ortaokul öğrencileri bu yıl 43 bin 93, proje çerçevesinde ise bugüne kadar toplam 420 bini aşkın kitap okudu.

Nilüfer Belediyesi’nin Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Nilüfer Rotary Kulübü iş birliği ile düzenlediği “Boyun Kadar Kitap Oku” etkinliği 2021 2022 dönemi ödül töreni ile sona erdi. Nilüfer'deki devlet okullarından ilk ve ortaokul öğrencilerinin katılabildiği etkinliklerde bu dönem bin 211 öğrenci başvuruda bulunurken, 43 bin 93 kitap okundu. En çok kitap okuyarak dereceye giren öğrenciler düzenlenen törende ödüllerine kavuştu.

Nazım Hikmet Kültürevi’nde düzenlenen törene Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, Nilüfer Rotary Kulübü Dönem Başkanı Mustafa Boğa, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Gültekin, okul yöneticileri ve çok sayıda öğretmen ile öğrenciler katıldı.

Ödül törenine katılarak öğrencilerin heyecanına ortak olan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, çocuklarda okuma alışkanlığını geliştirmek ve kütüphaneyle ilişkilerini güçlendirmek amacıyla düzenlenen projenin her geçen yıl amacına daha çok ulaştığını belirterek, “Ne mutlu bize ki çocuklarımız kitap okuma konusunda birbirleriyle yarışıyorlar. Nilüfer ilçesindeki devlet okullarından ilk ve ortaokul öğrencilerinin katılabildiği proje çerçevesinde bugüne kadar toplam 422 bin 583 adet kitap okunmuş. Bu aynı zamanda yaklaşık 40 milyon sayfa okuma anlamına geliyor. Proje ile kütüphanelere üye olan öğrenci sayısında da anlamlı artışlar gözleniyor. Bugün Nilüfer Kütüphaneleri’nin ilk ve orta öğrenim yaş aralığında yaklaşık 20 bin çocuk üyesi bulunuyor. Ben Nilüfer’in okuma şampiyonlarını, projeye en çok katılım sağlayan okulları kutluyorum” dedi.

Öğrencileri kutlayan ve 2012 yılında başlayan projenin dev bir organizasyona ulaştığını vurgulayan Mustafa Boğa ise, Nilüfer Belediyesi ile çok önemli çalışmalara imza attıklarını, bu tür projeleri yaygınlaştırmak için gereken desteği vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Etkinlikte Drama ve Okuma Eğitmeni, Yazar Çiğdem Odabaşı da öğrencilerle ‘Okuma Kültürü’ başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi. Kitabın insan hayatındaki önemine dikkat çeken Odabaşı, çeşitli örnekler ve araştırmalar hakkında bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından dereceye giren okul ve öğrencilere ödülleri verildi. Kayapa İlkokulu, Gölyazı Ünallar İlkokulu, Kayapa Şehit Jandarma Er Eyüp Gürsoy İlkokulu kitap okuma kampanyasına en çok katılım gösteren okullar olarak ödüllendirildi. 15 Temmuz İlkokulu da ‘En yüksek öğrenci katılımı sağlayan okul’ olarak seçildi. Kütüphaneden en çok ödünç kitap alan Üçevler Şehit Faik Gökçen İlkokulu’ndan Kardelen Kaymaz "Kütüphane Dostu" ödülünü alırken, en çok kitap okuyarak okuma şampiyonu olan ilk ve ortaokul öğrencilerine de ödül verildi. Okuma şampiyonları madalyaların yanı sıra Nilüfer Belediyespor Yaz Okulu’na ücretsiz olarak katılma hakkı da kazandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.