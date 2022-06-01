Dünya Çevre Günü’nde Nilüfer çayı yürüyüşü

5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Nilüfer’de, çevre sorunlarına dikkat çekilecek. Aynı anda 4 ayrı parkurda gerçekleşecek “Nilüfer Çayı Temiz Aksın Yürüyüşü” ile başlayacak etkinlikler çerçevesinde ayrıca, Çevre Mücadeleleri Forumu düzenlenecek.

2022 yılını “İklim Yılı” ilan eden Nilüfer Belediyesi, yıl içinde düzenlediği etkinliklerle iklim değişikliğine yol açan etmenlere ve bu konuda yapılması gerekenlere ilişkin dikkat çeken çalışmalar yapıyor. 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde de iklim değişikliğine yol açan çevre sorunları gündeme getirilecek.

Nilüfer Kent Konseyi, Bursa Barosu, Bursa Tabip Odası, Mimarlar Odası Bursa Şubesi, Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şubesi, Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, DOĞADER, EKODER ve Tarım OrkamSen ile birlikte Dünya Çevre Günü’nde, 4 ayrı parkurda “Nilüfer Çayı Temiz Aksın Yürüyüşü” yapılacak.

5 Haziran Pazar günü saat 08.00’de Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünden hareketle başlayacak yürüyüşte birinci parkur 6,5 kilometrelik Misi Mihraplı Parkı arasında olacak. Yürüyüşün ikinci parkuru 12,5 kilometrelik Abdal Köprüsü Armutköy parkuru, üçüncü parkuru 8 kilometrelik Nilüfer Hatun Köprüsü parkuru, dördüncü parkuru da 8,5 kilometrelik Çaylı Yörükyenicesi arasındaki parkur olacak. Yürüyüşlerin bitiş noktası yine Halk Evi olacak.

Yürüyüşe katılmak isteyenlerin https://bit.ly/NİLÜFERÇAYIYÜRÜYÜŞÜ linki üzerinden kayıt yaptırarak parkurunu belirlemesi gerekiyor. 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde akşam saat 19.00’da da Çevre Mücadeleleri Forumu düzenlenecek. Üç Fidan Gençlik Parkı’nda gerçekleştirilecek forumda Uludağ ve Nilüfer Çayı’na dair çevre sorunları konuşulacak.

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