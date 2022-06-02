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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarımda Büyükşehir desteği sürüyor

İHA

Tarımda Büyükşehir desteği sürüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, çiftçiye ve kooperatiflere verdiği destekler çerçevesinde ihtiyaç duyulan bölgelerde kullanılmak üzere katı gübre dağıtıcı römorkundan yem ezme makinesine, ceviz soyma makinesinden damlama sulama borusuna kadar yaklaşık 200 adet ekipman dağıttı.
Nitelikli tarım ve hayvancılığı destekleyerek çiftçinin daha yüksek kazanç elde etmesini amaçlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, her alanda çiftçiye desteklerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) ve Tarım Peyzaj AŞ tarafından alınan ekipmanlar törenle ihtiyaç duyulan bölgelere dağıtıldı. Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, HAGEL Başkanvekili Süleyman Çelik, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, Tarım AŞ Genel Müdürü Semih Polat, kooperatif yöneticileri ve muhtarlar katıldı. Törende, Kestel Belediyesi ve Yenişehir Belediyesi’ne 3 tonluk katı gübre dağıtıcı römork verildi. Yenişehir ilçesindeki Karacaahmet ve Çiçeközü mahallerine 1’er adet yem ezme makinesi, Barcın Mahallesi’ne 6 tonluk süt soğutma tankı teslim edilirken; Orhangazi Belediyesi’ne dal öğütme makinesi, Orhangazi ilçesi Yeniköy ve Dutluca mahallelerine 1 adet serpme tipi gübre atma makinesi ve 1 adet ot canavarı, Fındıklı Mahallesi’ne sabit tip ot ve sap parçalama makinesi verildi. Keles, Mustafakemalpaşa, İznik, Büyükorhan, Orhaneli, Nilüfer, Harmancık ve Gemlik ilçelerindeki mahallelere 14 adet ceviz soyma makinesi dağıtılırken; İznik, Mustafakemalpaşa, Mudanya, Nilüfer, Orhangazi, Orhaneli, Kestel, Gürsu, Yıldırım ilçelerindeki mahallelere de toplam 28 adet salça makinesi dağıtıldı. Orhaneli ilçesi Yaban Mersini Kooperatifi’ne dal öğütme makinesi, Göynükbelen Mahallesi’ne sabit tip ot ve sap parçalama makinesi, İznik ilçesi Elmalı ve Derbent mahallerine 2 adet pekmez makinesi, Mustafakemalpaşa ilçesi Soğukpınar Mahallesi’ne 1 adet fındık ayıklama makinesi, Tepecik Mahallesi’ne 1 adet jeneratör verildi. Mudanya ilçesi Trilye Kadın Kooperatifi’ne 1 adet gıda kurutma fırını, Güzelyalı Kadın Kooperatifi’ne 1 adet gıda kurutma fırını ve 1 adet erişte kesme makinesi, Hasköy ve Dedeköy mahallerine 124 top damlama sulama borusu, Nilüfer ilçesi Çamlıca Kadın Kooperatifi’ne 1 adet erişte kesme makinesi teslim edildi. Gemlik ilçesi Adliye Mahallesi’ne kapak folyo makinesi verilirken, Karacabey ilçesi İkizce Mahallesi’ne tohum selektör makinesi dağıtıldı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tarım ve hayvancılık alanına verdikleri desteklerle bu konudaki heyecanı tüm şehre anlatmaya çalıştıklarını söyledi. Bir taraftan sanayileşirken diğer taraftan tarımla ilgili ısrarlarını devam ettirmek zorunda olduklarını belirten Başkan Alinur Aktaş, tarım konusunda çok kararlı olduklarını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi’nin ürün yetiştirilmesi, fide ve fidan dağıtımı, ürünün pazarlanması ve ihracatı noktasında tüm gayreti gösterdiğini ifade eden Başkan Aktaş, fidan müracaatlarının süresini uzattıklarını, toprak analizi neticesinde dağıtımı yapılacağını dile getirdi. El birliğiyle güzel işlere imza atacaklarını söyleyen Başkan Aktaş, “Verdiğimiz desteklerle ilçelerdeki tarım potansiyelini ayağa kaldırmak istiyoruz. Yapacağımız çok iş var. Topraklarımızın yüzde 45’i ormanlık alan, yüzde 34’ü tarım alanı. Tarımla ilgili aktivitemizi düşürmemeliyiz. Armut, Gemlik zeytini, şeftali, çilek ve kiraz üretimi bizim özellikli ürünlerimiz arasında bulunuyor. Siyah incirin çoğunluğunu AB ülkelerine ihraç ediyoruz. Ahududu, böğürtlen ve bezelye üretiminde birinci sıradayız. Domates, soğan, biber, mısır, buğday ve daha birçok ürün sayılabilir. Hayvan varlığı potansiyelimiz de her geçen sene artıyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Tarım Peyzaj AŞ, BUSKİ ve HAGEL marifetiyle 4 koldan tarım için seferber olduk” dedi.
Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da tarım ve hayvancılık yapan çiftçilere destek olacaklarını anlatan Başkan Aktaş, işi sonuca götürecek ve üretime dönecek hamleleri yapmak zorunda olduklarını söyledi. Son dağıttıkları ekipmanların toplam bedelinin 2 buçuk milyon TL olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, Bursa’daki aktiviteyi arttırarak sürdüreceklerini ifade etti. Yapılan bu yardımların ileride şehre büyük katkı sağlayacağını belirten Başkan Aktaş, sürece destek olan herkese teşekkür etti.
İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, zengin kültürel yapıya sahip olan Bursa’nın önemli bir ticaret merkezi de olduğunu söyledi. Tarım ve hayvancılık sektöründe de öncü rol oynadığını ifade eden Aygül, meyvecilik, sebzecilik, tıbbi ve aromatik bitkiler başta olmak üzere şehrin önemli değerlere sahip olduğunun altını çizdi. Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği desteklerle tarımda marka kent olma yolunda hızlı yol alındığını söyleyen Aygül, çiftçiye her zaman destek olan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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