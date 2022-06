(Özel) Ayılarla arkadaş oldu her gün ziyaretine geliyorlar Ayılar bu mahallenin müdavimi oldu

Bursa'da ayılar mahallenin müdavimi oldu, her gün evlerin yakınına kadar gelip vatandaşlardan korkmuyor.

Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi'nin sınırları Uludağ'ın eteklerine kadar uzanıyor. Uludağ'ın eteklerine sınır olan mahallenin son evlerinin bulunduğu sokaklara ayılar abone olmuş durumda. Evlerin bahçelerine gelen ayılar burada vatandaşların bıraktığı yemekleri afiyetle yiyerek kaçmıyor.

Vatandaşlar da ayılardan korkmuyor ve aralarında bir dostluk oluştu. Önceki gün Yusuf ve Muammer Doğru'nun yaşadığı evin bahçesine gelen ayılar ev sakinleri tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Vatandaşların ayılardan; ayıların da vatandaşlar hiç korkmadığı görüldü.

Ayıların evinin yakınına her gün geldiğini ifade eden Muammer Doğru, "Ayılar her akşam buraya gelir. Geçen de ben burada otururken yanıma kadar geldiler. Ayılara alıştık, hiç korkmuyoruz. Onlar da bizden korkmuyor" dedi.

Evlerinin bahçesine gelen ayıları cep telefonuyla çektiğini belirten Yusuf Doğru, "Bu ayılar buraya sürekli geliyorlar. En son gelen 2 tane yavru ayıydı. Bizim evler Uludağ'ın eteklerinde. Bizden sonra ormanlık alan başlıyor" şeklinde konuştu.

Mollaarap Mahallesi sakini Ramazan Gültekin, "Mahallemizin sınırı ormanla iç içe olduğu için ayılar sık sık mahallemizi ziyaret ediyor. Mahalle sakini Muammer abi ayılarla yan yana çay içiyor. Ayılar mahallemizin müdavimi oldu" diye konuştu.

