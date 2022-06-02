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Türkiye’nin ilk 'Arı Borsası' Türkiye'de bir ilk, Mustafakemalpaşa'da 'Arı Borsası' kuruluyor

İHA

Türkiye’nin ilk 'Arı Borsası' Türkiye'de bir ilk, Mustafakemalpaşa'da 'Arı Borsası' kuruluyor

Arıcılık sektörünün önde gelen merkezi olmaya hazırlanan Mustafakemalpaşa Belediyesi Türkiye’de bir ilke imza atarak "Arı Borsası" projesiyle sektöre canlılık getirecek önemli bir çalışmayı hayata geçiriyor. Arıcıları ve bal üreticilerini bir araya getirecek olan proje sektöre yeni bir soluk getirecek.
Mustafakemalpaşa Belediyesi tarihinde ilk kez Başkan Mehmet Kanar döneminde düzenlenen arıcılık paneli ile sektöre verilen öneme dikkat çekilirken eğitim çalışmalarıyla üreticilerin en az kayıpla ve kaliteli üretim yapabilmelerinin önü açıldı.
250 hektardan oluşan içinde lavanta, biberiye ve badem ağaçları gibi pek çok farklı aromatik bitkinin yer aldığı Lütfiye bal ormanı arıcıların hizmetine sunulurken sektörün canlanması için yeni adımlar atılmaya devam ediyor.
Türkiye'nin ilk ve tek arı borsasını kurmaya hazırlanan Mustafakemalpaşa Belediyesi sektöre yeni üreticiler kazandırmak, üretime katkı sağlamak ve arı tedarikini daha hızlı hale getirmek amacıyla arı yetiştiricilerini ve bal üreticilerini tek merkezde buluşturacak. Arı Borsasında alıcıların ve satıcıların güvenli bir şekilde alışveriş yapmalarına imkan sağlayacak.
Konuyla ilgili açıklama yapan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Sektörün gelişmesi, arıcılık yapmak isteyen ve üretime devam eden üreticilerimizin daha bilinçli, aynı zamanda kaliteli üretim yapmaları için çalışmalar yaptıklarını belirterek "Balın organize sanayisi olma niteliğini taşıyan ‘bal ormanı’ projemizi bu kez Türkiye'de bir ilke imza atarak arı borsası ile taçlandırıyoruz" dedi.
Başkan Kanar, "İlçemizde kurduğu çiftlikte arı yetiştiriciliği yapan Türkiye'nin en genç arı sütü üreticisi 19 yaşındaki Fahrettin Şükrüoğlu ziyaretime gelerek “Başkanım her yerde bal satılıyor. Malzemeleri satılıyor. Arı neden satılmasın? Önderlik ederseniz bizde burada ticaretin merkezi haline gelebilecek bir pazar oluşturabiliriz dedi genç kardeşimizin bu fikri bizi gerçekten heyecanlandırdı ve hemen çalışmalara başladık. Öncelikle ilçemizde bulunan üreticilerimize, bölgemize ve dolayısıyla Türkiye'deki arıcılarımıza ciddi kazançlar sağlayacak “arı borsası” projemizi Lütfiye bal ormanının yanında bulunan alanda başlatıyoruz. Arı pazarı projemiz üreticilerin arı satışı yapabileceği bir borsa olarak sektöre katkılar sağlayacak" ifadelerini kullandı.
Başkan Kanar, "Göreve geldiğimizde ilk işlerimizden biri Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünü kurmak oldu. Çiftçi Derneği ve bir çok önemli çalışmaya imza atarak tarımsal üretime ve çiftçilerimize büyük katkılar sağladık. Arıcılık insanlık tarihinden beri kutsal sayılan bir meslektir. Bu nedenle arıcılık sektörüne de verdiğimiz önemle üreticilerimizin yanında olduk. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzün arıcılık için yaptığı çalışmalarda elbette Orman İşletme Müdürlüğümüz ve Bursa Arıcılar Birliğinin de önemli katkıları var. Arı borsası projemizde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Projenin ana fikrini oluşturan Fahrettin Şükrüoğlu kardeşim başta olmak üzere arıcılarımıza, ilçemize, Bursa'mıza ve Ülkemize hayırlı olsun" dedi.

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