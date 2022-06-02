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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yabancı konuklar tarımsal üretim çalışmalarını inceledi

İHA

Yabancı konuklar tarımsal üretim çalışmalarını inceledi

Agroekoloji eğitimine katılmak üzere Türkiye’ye gelen yabancı konuklar Nilüfer Belediyesi’nin tarım alanındaki çalışmalarını da yerinde inceledi.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi’nin koordinasyonunda 29 Mayıs5 Haziran tarihleri arasında Sakarya’da bulunan Jade ÇiftliğiAgroekoloji Eğitim Merkezi’nde düzenlenen Agroekoloji Eğitimi’ne katılmak için gelen konuklar, Nilüfer Belediyesi’ni de ziyaret etti. Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Romanya, İtalya ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ülkelerden gelen gıda üretimiyle ilişkili sivil toplum örgütlerinin üye ve temsilcilerinin yer aldığı 30 kişilik grup, Nilüfer Belediyesi’nin Ürünlü Mahallesi’nde yer alan Kent Bostanları’nda ürün çeşit deneme çalışmaları ile kompost evi ve tohum kütüphanesini yerinde inceledi.
Ekolojik Yaşam Derneği’nin Ekobahçe tohum merkezindeki uygulamaları da gören yabancı konuklar, Nilüfer Kent Konseyi’ne de giderek konseydeki meclis ve çalışma gruplarının tarım ve gıda alanında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı. Akçalar Mahallesi’ndeki Çiftçi Evi’nde Nilüfer Belediyesi Kırsal Alan Danışmanı Arca Atay ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Kırsal Alan Büro Sorumlusu Turgay Sezer de, yaptıkları sunumla Nilüfer Belediyesi ve S.S. Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin tarım ve gıda çalışmalarını, gelen konuklarla paylaştı. Nilüfer Belediyesi’nin 2020 Tarım Yılı ve 2021 Gıda Yılı’ndaki çalışmaları hakkında da detaylı bilgiler edinen yabancı konuklar, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Zerrin Güneş ile de bir araya geldi.
Nilüfer Belediyesi’nin, tarım ve sağlıklı gıdaya erişim konularındaki örnek çalışmaları bilimsel ve tekniğine uygun şekilde uygulamak için yoğun çaba gösterdiğini belirten Remzi Çınar, “Dünya genelinde ve ülkemizde tarımsal üretim ve sağlıklı gıdaya erişim noktasında zor ve sıkıntılı bir dönem yaşandığını görüyoruz. Bu süreçlerle ilgili kentimizi ziyaret etmeniz bizim için çok kıymetli. Sizlerin yaşatacağı, enerji, motivasyon ve bilgi aktarımı bizler için çok değerli” diye konuştu.

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