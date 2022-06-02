Osmangazili atlet müsabakaya damga vurdu Emre Çiftçi Balkan Gençler Şampiyonası’nda

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Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcularından Emre Çiftçi, Bursa’da düzenlenenTürkiye U20 Atletizm Şampiyonası’nda birinci olarak göz doldurdu.

Türkiye Atletizm Federasyonu ev sahipliğinde Atıcılar Olimpik Atletizm Stadyumu’nda gerçekleşen Türkiye U20 Atletizm Şampiyonası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Yaklaşık 600 sporcunun altın madalya için ter döktüğü turnuvaya Osmangazili Emre Çiftçi adeta damga vurdu.

Rakipleri karşısına çekiç atma kategorisinde çıkan genç sporcu, gösterdiği üstün performans sonucu birincilik kürsüsüne oturdu. Çiftçi, Temmuz ayında Denizli’de yapılacak Balkan Gençler Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı.

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