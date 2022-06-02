Minikler toprakla buluştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘çocukların tarımsal üretim aşamalarını uygulayarak öğrenebilmeleri amacıyla’ İl Millî Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 5 bin öğrenciye toplam 10 bin adet domates ile biber fidesi dağıttı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, öğrencilerle birlikte dağıtılan fideleri toprakla buluşturdu.

Tarımda teknolojik alt yapının gelişmesi ve üretim kalitesinin yükseltilmesi amacıyla çalışmalarını yürüten Bursa Büyükşehir Belediyesi, geleceğimiz olan çocukların toprakla buluşmalarını sağlamak için çeşitli aktiviteler düzenliyor. İl Millî Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen proje çerçevesinde; Büyükşehir Belediyesi tarafından Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerindeki 10 ilkokuldan 1. ve 2. sınıflar ile 5 anaokulundan toplam 5 bin öğrenciye birer adet domates ve biber fidesi dağıtıldı. 10 bin adet fidenin öğrenciler eliyle toprakla buluşturulduğu projede, çocukların tarımsal üretim aşamalarını uygulayarak öğrenmeleri hedeflendi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da proje çerçevesinde, Güneştepe Mahallesi TOKİ Şehit Jandarma Er Ali Bakış İlkokulu’nda öğrencilerle bir araya geldi. Dünya Süt Günü nedeniyle öğrencilere süt ikramında bulunan Başkan Aktaş, miniklerle birlikte dağıtılan fideleri toprakla buluşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tarıma olan ilgiyi şehrin geneline yaymayı amaçladıklarını söyledi. Çocukları toprakla buluşturmak için fide dağıttıklarını belirten Başkan Alinur Aktaş, “Büyükşehir Belediyesi olarak, altyapıdan üstyapıya kadar birçok konuyla ilgileniyoruz. Bunun yanında tarım ve hayvancılığı da çok önemsiyoruz. İlkokul öğrencilerimizi tarımla buluşturmak amacıyla, toplam 10 bin adet domates ve biber fidesi dağıttık. Öğretmenler tarafından okulda hobi bahçesi oluşturulmasını da çok güzel buldum. Ayrıca, Dünya Süt Günü dolasıyla çocuklarımıza süt dağıtımı yaptık” dedi.

Başkan Alinur Aktaş, daha sonra öğrencilerle birlikte hobi ve hayvan bakım bahçesine sebze fidelerini ekti.

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