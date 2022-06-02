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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa Food Point’ 60 ülkeden iş insanını firmalarla buluşturdu

İHA

Bursa Food Point’ 60 ülkeden iş insanını firmalarla buluşturdu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), gıda sektörünün uluslararası rekabetçiliğini geliştirmek amacıyla gerçekleştirdiği ‘Bursa Food Point’ alım heyeti organizasyonu, 5’inci kez düzenlendi. 60 ülkeden 200 yabancı alıcının katılımıyla düzenlenen organizasyonda bin 500’e yakın iş görüşmesi gerçekleştirildi.
BTSO’nun Ticaret Bakanlığı destekleri ile İşlenmiş ve Dondurulmuş gıda olmak üzere sektöre dönük 2 ayrı URGE projesi çerçevesinde düzenlenen ‘Bursa Food Point’, proje çerçevesindeki Bursa firmalarını yabancı alıcılarla bir araya getirdi. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sebebiyle 2 yıllık bir aranın ardından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde 2 gün boyunca gerçekleştirilen etkinlikte, ABD’den Birleşik Arap Emirlikleri’ne, İngiltere’den Güney Afrika’ya kadar farklı coğrafyalardan gelen yabancı iş insanları, Bursa firmalarıyla önemli ticari bağlantılar kurdu. BTSO çatısı altında faaliyet gösteren Küresel Fuar Acentesi’nin üstlendiği organizasyona 75 firma katıldı.
BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, ‘Bursa Food Point’i 2 yıllık bir aranın ardından 5. kez gerçekleştirdiklerini söyledi. Aytuğ Onur, “Alım heyeti organizasyonumuzu başarılı bir şekilde tamamladık. 60 ülkeden gelen 200’ü aşkın misafirimiz oldu. Organizasyonu büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. BTSO bu konuda gerçekten uzmanlaştı. Dünyanın dört bir tarafından büyük alıcıları getirdik, Bursa ile kucaklaştırdık. Bu önemli buluşmaların gıda sektörümüze ve ihracatımıza çok ciddi katkıları olacak.” diye konuştu.
BTSO Meclis Üyesi ve Gıda Tarım Hayvancılık Konseyi Başkanı Burhan Sayılgan, katılımcılar ile iki yıl aranın ardından burada bir arada olmanın çok kıymetli olduğunu belirterek, “Yurt dışından gelen ziyaretçilerimiz, firmalarımızla yaptıkları görüşmelerden oldukça memnun ayrıldı. Sektörümüze ve Bursa’mıza değer katan güçlü firmalara sahibiz. Özellikle gıda üretiminin önde gelen kuruluşlarıyla birlikte hareket etmek bizlere güç katıyor. Odamızın liderliğinde düzenlediğimiz organizasyonların başarı çıtasını her seferinde daha yüksek bir seviyeye taşıyoruz. BTSO’ya, Başkanımız Sayın İbrahim Burkay’a ve yönetim kurulu üyelerimize sektörümüze sundukları destekler için teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.
BTSO Meclis Üyesi Elif Özhan, BTSO ve 27. Meslek Komitesi olarak birçok projeye imza attıklarını kaydederek, “Aktif olan tüm projelerde rol almaya çalışıyoruz. Bunun karşılığını da alıyoruz. Burada çok güzel bir ekip çalışması var. Verimli bir organizasyon gerçekleştirildi. Özellikle Afrika ve Orta Doğu bölgelerinden ziyaretçilerle görüştük. Bu görüşmelerin yeni iş bağlantılarına dönüşeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
İşlenmiş ve Dondurulmuş gıda olmak üzere sektöre dönük 2 ayrı URGE projesi çerçevesinde düzenlenen ‘Bursa Food Point’ alım heyeti etkinliğinde yapılan görüşmeler verimli geçerken katılımcı firmalar ve Bursa’ya gelen alım heyetleri, Bursa Food Point’ten mutlu ayrıldı. Bu yıl düzenlenen alım heyeti organizasyonu önceki yıllarda düzenlenenlerin ötesine geçerek gelişimini sürdürdü. Bursa Food Point organizasyonundan dondurulmuş meyvesebze, unlu mamuller, dondurulmuş balık, kestane şekeri, zeytinyağı, tahinpekmez, bal, çikolata, şekerleme, reçel, baklava, kahve, bakliyat ile sütlü tatlı üretimi gerçekleştiren firmalar ürünlerini, yurt dışından gelen alıcıların beğenisine sundu. Etkinlikte; Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Afrika, Rusya, İngiltere olmak üzere Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden ciddi alıcılar yer aldı.
Bursa Food Point’e katılan yerli ve yabancı firmalar da ikili iş görüşmelerinden ve organizasyondan memnun olduklarını ifade ettiler. Etkinliğe Gana’dan katılan Enoch Kofi, geniş ürün çeşitliliğini yakından incelediklerini ve Bursa firmalarından önemli bilgiler aldıklarını belirtti. İş görüşmesi yaptıkları firmalardan aldıkları birçok ürünü Gana pazarına sunacaklarını ifade eden Kofi, böylesine önemli bir organizasyonu gerçekleştirdiği için BTSO’ya teşekkür etti.
Belarus’ta gıda sektörüne dönük firması bulunan İrfan Karkaş ise dondurulmuş gıda ürünleri konusunda yaptıkları görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini söyledi. Aynı alanda birçok firmalarla bir araya geldiklerini ve bunu fırsata çevirmek istediklerini söyleyen Karkaş, gelecek organizasyonlara katılmayı da şimdiden planladıklarını dile getirdi.
BTSO URGE üyesi olarak etkinlikte yer alan Ali Yıldız, sektöre ve firmalarına sunduğu destek için BTSO’ya teşekkür ettiğini belirterek, “Bizim için verimli bir organizasyon oldu. Rusya, Kuveyt ve dünyanın farklı yerlerinden birçok müşteri ile görüştük. Çok başarılı bir organizasyon. Önümüzdeki süreçte de bu tür etkinliklerin artarak devam etmesini talep ediyoruz.” dedi.
BTSO URGE üyesi Muhammet Serhat Öztürk de “Başarılı bir organizasyon gerçekleştirildi. Beklentilerimizin de üzerine çıkan bir organizasyon oldu. Burada birçok yabancı alıcıyla görüştük.” diye konuştu.
BTSO URGE üyesi Mikail Küçük de organizasyona 4. kez katıldıklarını belirterek, “Son derece memnunuz, çok olumlu görüşmeler gerçekleştirdik. Talepler oldukça yüksekti, biz de bu noktada hem kendi şirketimize hem de Bursa’mıza katkı sağlamaya çalışıyoruz. Görüştüğümüz müşterilerimize ürün tadımı, ürün numunesi konusunda da desteklerimizi gerçekleştirdik.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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