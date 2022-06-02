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BUYSAD Başkanı Dönmez: "Dünyadaki gelişmeler gıda fiyatlarındaki artışın devam edeceği yönünde işaretler veriyor" "Rusya-Ukrayna savaşının sürmesi halinde gıda fiyatlarındaki artışın küresel düzeyde devam edecek"

İHA

BUYSAD Başkanı Dönmez: "Dünyadaki gelişmeler gıda fiyatlarındaki artışın devam edeceği yönünde işaretler veriyor" "Rusya-Ukrayna savaşının sürmesi halinde gıda fiyatlarındaki artışın küresel düzeyde devam edecek"

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, dünyadaki gelişmelerin gıda fiyatlarındaki artışın devam edeceği yönünde işaretler verdiğini ifade etti.
BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, nisan ayında düşme eğilimine giren tencere enflasyonunun mayıs ayında yine can yakıcı bir şekilde yükseldiğini söyledi. RusyaUkrayna savaşının sürmesi halinde gıda fiyatlarındaki artışın küresel düzeyde devam edeceğini belirten Dönmez, gıda enflasyonunun mayıs ayında yüzde 17,5, yılbaşından bu yana ise yüzde 76.93 olarak gerçekleştiğini bildirdi. BUYSAD’ın verilerine göre nisan ayında tencere enflasyonunun yüzde 5 düzeyinde gerçekleştiğini hatırlatan Dönmez, mayıs ayındaki artışın üç kat daha fazla olduğunu belirtti. Coşkun Dönmez, dünyadaki gelişmelerin gıda fiyatlarındaki artışın devam edeceği yönünde işaretler verdiğini ifade etti.
RusyaUkrayna savaşının halen devam ettiğini ve Rusya’nın limanlarda bekleyen gıda yüklü gemilerinin çıkışına izin vermediğini kaydeden Dönmez, “Birleşmiş Milletler Rusya’ya hububat ve yağ çıkışlarının serbest bırakılması çağrısında bulundu. Eğer Rusya bu çağrıya olumlu yanıt vermezse, hububat ve yağ ihtiyacını bu coğrafyadan karşılayan başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede sıkıntılı sürecin devam edeceğini söylemek yanlış olmaz” dedi.
Dönmez, Malezya’nın palm yağı, Hindistan’ın pirinç ihracatını durdurduğunu belirterek, hububat fiyatlarına bağlı olarak ekmek ve makarna fiyatlarının artabileceğini kaydetti. Önümüzdeki dönemde fiyatları yeni sezona göre şekillenecek olan salça fiyatlarının da hazır yemek sektörünü doğrudan etkileyeceğini dile getiren Dönmez, et ve piliç fiyatlarının artabileceğine işaret ederek şunları kaydetti:
“Yem fiyatlarındaki artışa bağlı olarak süt ve süt ürünleri sektöründe yüzde 30’luk bir artış söz konusu olabilir. Süte zam demek ete zam demektir. Et bu gidişle 200 liraları zorlayacak gibi görünüyor. Et artınca piliç fiyatları zaten otomatik artıyor. Gıdada hem ülkemizde hem dünyada yakın zamanda bir dalgalanma ihtimalini göz ardı edemeyiz. Eğer bunu döviz de tetiklerse sorun daha büyük olabilir” dedi.

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