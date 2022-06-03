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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burhaniye semt sahası hizmete açıldı

İHA

İnegöl Belediyesi'nin Burhaniye Mahallesi Halimağa Sokakta hayata geçirdiği semt sahası, hizmete açıldı.

Burhaniye semt sahası hizmete açıldı

İnegöl Belediyesi’nin Burhaniye Mahallesi Halimağa Sokakta hayata geçirdiği semt sahası, hizmete açıldı.
Şehrin dört bir yanında hayata geçirdiği projelerle geleceğin İnegöl'ünü imar eden İnegöl Belediyesi, Burhaniye Mahallesinde çocukların yüksek tonajlı araçlar arasında top oynadığı alanda modern bir semt sahası inşa etti. Halimağa Sokakta bulunan boş arazide top oynayan çocukların videosuyla İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’dan talepte bulunan muhtar Coşkun Yıldız’ın bu talebi üzerine, söz konusu alanda 90 metrekare yeşil alan, 325 metrekare çok amaçlı saha ve 135 metrekare sert zemin tretuvar alanı olmak üzere toplam 550 metrekare alan üzerinde projelendirilen semt sahasının yapımı tamamlandı.
Mahalle sakinlerinden Turgut Kani’nin de ailesi ve geçmişleri adına hayır lokması ikramı yaptığı açılış töreni, renkli görüntülere sahne oldu. Uzun zamandır böyle bir sahanın hayalini kuran çocukların katılımıyla yapılan törenle, semt sahası resmen hizmet vermeye başladı.
Belediye Başkanı Alper Taban, "Çocuklarımızın güvenli şekilde oynayabilecekleri bir saha isteği olduğunu ilettiler. Biz de tabi şehrimizin tüm mahalleleri içerisinde plan notlarında uygun olan tüm alanlarda bu ve benzeri projeleri yapmak üzere 5 yıllık planlarımızı gerçekleştirdik. Ancak bu konuda şanssız mahallelerimiz de var. Bazı mahallelerimizin planlarında spor alanları, park alanları az seviyede ya da var olanlar yapılmış. Kalabalık bölgelerde yetmediğini de görüyoruz. Bu bölgelerde gerek kamulaştırma çalışmaları gerekse de farklı çalışmalarla eksikleri gidermek için çalışıyoruz” diye konuştu.
“Gayret ve çabamız evlatlarımız, bu şehirde yaşayan insanlarımız için” diyen Başkan Taban şöyle devam etti:
“Bugün burada güzel bir eser daha kazandırdığımızı düşünüyorum. Bu konsept şeklindeki mini semt sahalarını tüm mahallelerimize götürmeye çalışacağız. Burada çocuklarımızın daha güvenli şekilde oynayabilecekleri bir alan oluşturmuş olduk. Burada olabilen yeşil alan, sert zemin alanları ve spor sahasıyla kullanıma almış oluyoruz. Yapılan çalışmanın başta mahalle sakinlerimize, çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Önümüzde çok daha güzel projeler var. Millet Bahçesi projemizi şu an belli bir aşamaya getirdik. İnşallah orayı da bir an önce ayağa kaldırmak istiyoruz. Yine hükümet binamızın olduğu alanda hem trafiği rahatlatacak bir otopark, beraberinde yeşil alanıyla, ağaçlandırılmış alanlarıyla güzel bir kent meydanı oluşturmak istiyoruz. Hakeza belediye hizmet binamızın bulunduğu alanda vatandaşlarımızın geleceği, nefes alacağı, restorantında Gastro İnegöl yemeklerini yiyeceği, kafeteryasında tüm vatandaşlarımızın gelip hizmet alacağı, etkinlik alanları, sergiler, galeriler, resim sanat sunumlarının yapılacağı bir merkez, yine o bölgede gençlerimiz için bir binamızı çok özel şekilde hazırlamak istiyoruz. Mahallelerimizin neredeyse tamamında çalışmalarımız var. Yol kaplama çalışmaları, Büyükşehir Belediyemiz marifetiyle altyapı çalışmalarımız bir yandan devam ediyor. Temmuz ayı içerisinde 45 milyon Euro bedelinde bir altyapı çalışmasının ihalesi hazırlanıyor Büyükşehir Belediyemiz tarafından. Bunların her biri vatandaşlarımıza yapılan hizmetlerdir. Bu topraklarda yaşayan insanlar hizmetin en kalitelisini, en güzelini hak ediyor.”
Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurdele kesimiyle sahanın açılışı yapıldı. Daha sonra saha içerisinde gençlerin mini bir basketbol gösterisiyle birlikte protokol üyeleri de atış yaptı.

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