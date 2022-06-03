Nilüfer’de çevreci öğrenciler ödüllendirildi

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “9. Bitkisel Atık Yağ ve 6. Atık Pil Toplama Yarışması”na katılan öğrenciler, 3 ayda yaklaşık 3 ton atık yağ ve bin 750 kilo atık pil toplayarak, milyarlarca litre suyun ve çevrenin temiz kalmasına katkıda bulundu. En çok atık yağ ve atık pil toplayan okullar, Halk Evi’nde düzenlenen törende ödüllendirildi.

Sağlıklı ve sürdürülebilir bir kentsel çevre için çevre sorunlarını tespit ederek, bu sorunlarla mücadele yöntemleri geliştirip uygulayan Nilüfer Belediyesi, daha yaşanabilir bir dünya için farkındalık oluşturan çalışmalarını da sürdürüyor. Bu uygulamalardan biri olan ve Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen “9. Bitkisel Atık Yağ ve 6. Atık Pil Toplama Yarışması”nda bu yıl da, binlerce kilogram bitkisel atık yağ toplanarak, çevre ve milyarlarca litre su, kirlenmekten kurtarıldı. Toplanan atık yağlar lisanslı firma tarafından biodizele dönüştürülürken, atık piller de bertaraf edildi. Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen “Bitkisel Atık Yağ ve Atık Pil Toplama Yarışması”, pandemi kaynaklı okulların tam faaliyet gösterememesinden dolayı üç aylık bir dönemde yapıldı. Nilüfer’deki tüm okulların katıldığı yarışmanın ödül töreni, Nilüfer Belediyesi Halk Evi’ndeki Basın Toplantı Odası’nda gerçekleştirildi. Törene; Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Sibel Özer ile Osman Ayradilli, Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Rasih Konca, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sadettin Çelik, Kolza Biodizel Bölge Sorumlusu Haydar Eroğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Ödül töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer’de 2022 yılını “İklim Yılı” ilan ederek, sürdürülebilir yaşam için neler yapılabileceği konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini kaydederek, bitkisel atık yağların geri kazanılması ve atık pillerin bertaraf edilmesinin de bu doğrultuda çevre sağlığı için önemli adımlar olduğuna dikkat çekti. Başkan Erdem, “Geleceğe yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için çevre sorunlarına dikkat çekmeye ve sizleri de bu konularda eğitmeye çalışıyoruz. Biz bu alanlarda çalışmalar yaparken, siz çocuklarımızı da bilinçlendirmek için bu yarışmaları organize ediyoruz” dedi.

Nilüfer’de sitelerde, okullarda, muhtarlık binalarında bulunan atık yağ bidonlarında toplanan yağların, lisanslı firmalar tarafından toplanarak, çevreci bir yakıt olan biodizele dönüştürüldüğünü belirten Başkan Erdem, yarışma çerçevesinde öğrenciler tarafından bu yıl 2 bin 993 kilo bitkisel atık yağ, bin 750 kilo atık pil toplandığını söyledi. Atık pillerin de çevre açısından hassas bir konu olduğuna değinen Başkan Erdem, sadece 1 tane kalem pilin, 4 metrekare toprağı kirlettiğini ve toprakların üretim yapılamaz hale geldiğini kaydetti. Öğrencilere duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür eden Başkan Turgay Erdem, her iki yarışmada da dereceye giren okulları kutladı.

Nilüfer Belediyesi’nin her zaman olduğu gibi farkını ortaya koyduğunu ve ciddi oranda atık yağ toplanmasını sağladığını belirten Kolza Biodizel Bölge Sorumlusu Haydar Eroğlu da, “Nilüfer Belediyesi’nin, bu şekilde de çevre kirliliğinin önüne geçmek için önemli katkıları oldu. Nilüfer Belediyesi ve emeği geçen herkese katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren okullar açıklandı. 9. Bitkisel Atık Yağ ve Atık Pil Toplama Yarışması’nda Koç Ortaokulu en çok bitkisel atık yağ toplayan okul olurken, Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu ve Ortaokulu ikinci, Özel Final Okulları da üçüncü sırada yer oldu. Alara İlkokulu ve Ortaokulu’nun dördüncü olduğu bitkisel atık yağ toplama yarışmasında, Hüsnü Züber İlkokulu beşinci, Üçevler Şehit Faik Gökçen Ortaokulu da altıncı oldu.

Şehit Faik Gökçen Ortaokulu en çok atık pil toplayan okul olurken, Nesrin Fuat Bursalı İlkokulu ikinci, Nilüfer Koç Ortaokulu da üçüncü sırada yer aldı. Yarışmada dereceye giren okullara ödüllerini Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve protokol üyeleri verdi. Kolza Biodizel Bölge Sorumlusu Haydar Eroğlu da, karbon ayak izini azaltmaya yönelik çalışmalarından dolayı Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e “Karbon Azaltım Sertifikası” verdi.

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