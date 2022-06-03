Öğrencilerden kampüsteki sürücülere ‘Güvenli Park’ bilgilendirmesi

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Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği programı öğrencileri, Görükle Kampüsü içerisinde aracını uygun park etmeyen sürücüleri uyararak hazırladıkları el broşürlerini dağıttı.

BUÜ Teknik Bilimler MYO İş Sağlığı ve Güvenliği Programı ile BUÜ İş sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü işbirliğinde ‘Güvenli Park Ediyorum’ projesi hayata geçirildi. İş Sağlığı ve Güvenliği Programı öğrencileri, etkinlik çerçevesinde özellikle Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik gereği acil çıkışa uygun, aracın yönü dışarı olacak şekilde park etmemiş araçlara doğru park etmeye yönelik hazırlanan el broşürleri dağıttı. Toplam 5 gruba ayrılan öğrenciler Görükle Kampüsü içerisindeki farklı alanlarda proje çalışması yaptı.

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