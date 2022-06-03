Kestelli çocuklar Dünya Süt Günü’nü coşkuyla kutladı

Kestel Belediyesi tarafından Dünya Süt Günü etkinlikleri çerçevesinde, Anaokulu ve İlkokul öğrencileriyle coşkulu bir kutlama gerçekleşti.

Kestel Belediyesi ve Eker'in katkılarıyla hazırlanan Dünya Süt Günü Etkinliği, Aile Parkı'nda renkli gösteriler ve etkinlikler ile gerçekleşti. Etkinlikte anaokulu ve ilkokul öğrencilerine süt dağıtımı yapılarak, sütün faydaları hakkında eğitici bilgiler verildi. HacivatKaragöz ve Animasyon gösterileri ile çocuklar keyifli anlar yaşadı.

Başkan Tanır, etkinlik sonrası çocuklara süt ikramında bulundu. Etkinlikte konuşan Başkan Tanır, ‘’İnsanlık için, insan için hayati önem taşıyan, aslında doğduğumuzda ilk gıdamız olan süt için bir aradayız. Süt; sağlığımız açısından son derece önemli, alternatifi olmayan, tüketimi zorunlu olan hayati bir gıdadır. İşte bu hayati gıdanın tüketilmesi kadar önemli olan başka bir nokta ise üretilmesidir. Çünkü üretimi olmasa, tüketim talebi de hiçbir şey ifade etmez. Bu manada Bursalı Süt üreticilerimizin kurumsal yapısı, organizasyonları ve çiftçi ile olan sağlıklı iletişimi sayesinde karşımızda örnek bir potansiyel olduğunu görüyoruz. Bu manada üreticilerimizi tebrik ediyoruz. Bu vesile ile bir kez daha bu konudaki farkındalığı ortaya koyan bu etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyor, Dünya Süt Günü’nü kutluyorum.”dedi.

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