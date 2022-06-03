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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye şampiyonu okula coşkulu kutlama

İHA

Türkiye şampiyonu okula coşkulu kutlama

Samsun Çarşamba’da gerçekleştirilen Okulsporları Softball Türkiye Şampiyonası’nda birinci olan Akçalar Fahriye Sayarel Ortaokulu, önemli bir başarı elde etti. Öğrenciler için Akçalar Mahallesi’nde kutlama gerçekleştirildi.
Kutlamaya; Büyükşehir Belediye Başkanvekili Gökhan Dinçer, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Nurullah Yıldız, Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Kadri Çiftçi, Akçalar Mahalle Muhtarı Salih Avcıl, Akçalar Fahriye Sayarel Ortaokulu Müdürü Oğuz Özyılmaz, öğrenciler ve aileleri katıldı. 2125 Mayıs tarihleri arasında yapılan Okulsporları Softball Türkiye Birinciliği etkinliğine, gençleryıldızlar ve küçüklerde toplam 34 takım ile 550 sporcu katıldı. 9 ilden 10 takımın yer aldığı yıldızlarda Türkiye şampiyonu olan Akçalar Fahriye Sayarel Ortaokulu, Bursa’ya büyük sevinç yaşattı.
Akçalar Fahriye Sayarel Ortaokulu Müdürü Oğuz Özyılmaz ve Antrenör Atike Averi, elde edilen başarı nedeniyle mutlu olduklarını ifade etti. Bursa’nın Türkiye’de en fazla müsabakanın oynandığı, en fazla kulübün yer aldığı, 7’den 70’e herkesin sporla buluştuğu bir kent olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanvekili Gökhan Dinçer, “Bursa’da sporu daha üst noktalara taşımak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda tüm kulüplerimize desteğimiz artarak devam edecek. Fahriye Sayarel Ortaokulumuz da çok önemli bir başarı yakalayarak, Türkiye şampiyonu oldu. Bu nedenle sporcu ve antrenörümüzü tebrik ediyorum. Gençlerimizin sporla buluşmasında velilerimizin büyük katkısı var. Bu anlamda velilerimize de teşekkür ediyor, onları kutluyorum. Akçalar’a da spor yatırımlarımız sürecek. Softball takımımızı desteklemeye devam edeceğiz. Ekibimizin bundan sonra da birçok başarı kazanacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanvekili Gökhan Dinçer, Gençlik Hizmetleri ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Nurullah Yıldız, Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Kadri Çiftçi, Akçalar Mahalle Muhtarı Salih Avcıl, öğrencilere kupa ve madalyalarını takdim etti.

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