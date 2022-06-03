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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kestane yeniden eski günlerine dönecek

İHA

Kestane yeniden eski günlerine dönecek

Kestane üretiminde son yıllarda yaşanan hastalıkların etkisiyle üretimin düşmesi üzerine Bursa İl Tarım Müdürlüğü harekete geçti. Ödemiş’ten hastalıklara dayanıklı 4 çeşit kestane fidanı getirildi. Bursa’da 3 tane Demonstrasyon bahçesi kurularak denemeler başladı. Bu örnek bahçelerden biri de İnegöl Belediyesi öncülüğünde Hilmiye Mahallesinde kuruldu.
Bursa’nın ve İnegöl’ün eski markalarından kestane, son yıllarda hastalıklar nedeniyle zor dönemlerden geçiyor. Rekoltesi ve popülasyonu oldukça düşen kestanenin yeniden eski günlerine dönmesi adına İl Tarım Müdürlüğü harekete geçti. Ödemiş’ten hastalıklara dayanıklı 4 çeşit kestane getirilerek Bursa’da 3 tane Demonstrasyon Bahçesi kuruldu. Bu örnek bahçelerde denemesi yapılan kestanelerin en dayanıklı olanı, yeniden çiftçiler tarafından üretilmeye başlayarak kestanenin eski yüksek verimli günlerine dönmesi hedefleniyor.
“Kestane yeniden eski günlerine dönecek”
Örnek bahçelerden biri de İnegöl Belediyesi ve İnegöl İlçe Tarım Müdürlüğü öncülüğünde Hilmiye Mahallesinde kuruldu. Demonstrasyon bahçesinde bugün il ve ilçe yetkilileri ile birlikte inceleme yapıldı. inceleme sırasında açıklamalarda bulunan Bursa İl Tarım Müdürü Hamit Aygül, “Ülkemiz kestane konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir. Bursa’da kestane ile özdeşlemiş bir şehir. Kestane Bursa’nın markalarındandır. Ancak son 1015 yılda kestane ağaçlarımız birkaç tane zararlı ve hastalıktan dolayı oldukça gerilemiş durumdaydı. Özellikle dal kanseri, gal arısı, mürekkep gibi hastalıklardan dolayı hem ağaç sayısında, popülasyonda azalma olmuştu hem de verim düşmüştü. Bundan 20 sene önce 20 bin tonlarda olan üretimlerimiz son yıllarda 4 bin tonlara kadar düşmüştü. Biz de bu konuda bir tedbir olsun diye çalışma yapmaya başladık. Bakanlığımızın katkılarıyla Ödemiş’ten temin ettiğimiz dal kanseri ve gal arısına dayanıklı fidanlarla burada çiftçilerimize örnek bahçeler oluşturmaya çalıştık. Böylece 4 çeşit getirdiğimiz kestanenin hastalıklara mukavemetini gördükten sonra en dayanıklı olanıyla Bursa’da gelecek yıllarda tekrar kestaneciliğin gelişip kalkınması için çalışma başlatacağız. İnşallah kaybolmaya yüz tutmuş kestaneciliği yeniden eski günlerine döndürerek markamızı yaşatmış olacağız” dedi.
“İnegöl bir tarım şehri”
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise “Şehrimiz ticaret ve sanayi şehri olma özelliğinin yanında tarımsal özelliğini de korumaya devam ediyor. Bu şehirde yaklaşık 30 bin hektar tarım arazisi bulunmakta ve bunun yaklaşık 13 bin hektarında da meyve üretimi yapılmakta. İnegöl 220 bin tonluk meyve üretimiyle de bu anlamda öne çıkan noktalardan biri. Tabi bizler de ekonomik değeri yüksek, katma değerli ürünleri geliştirmek istiyoruz. Bunlardan biri de kestane. Hem Bursa’nın kestane ürünüyle anılmasını da sağlamış şehrimizde de kestane ağaçlarının varlığı malum. Ancak zaman içerisinde yaşanan bazı hastalıklardan dolayı buradaki üretimin azalmasıyla bir sorun ortaya çıkmış. Bizler de buradan hareketle bu alanları geliştirmeliyiz diye çalışma arkadaşlarımıza ifade etmiştik. Gerek yeni ürün ekilişlerini sağlamak gerekse de var olan ürünlerin daha değerli şekilde devam edebilmesi adına gayretlerini ortaya koyuyorlar” diye konuştu.
“Verimli topraklara sahibiz”
“Çok verimli topraklara sahibiz” sözleriyle konuşmasını sürdüren Başkan Taban, şöyle devam etti: “Bunun farkında olmak lazım. Aynı zamanda üretimin ve tarımın stratejik bir alan olduğunu da pandemiyle birlikte daha iyi anladık. Kendinize yetebilecek gıda ürünleriniz yoksa, bazen cebinizdeki paranın da hükmünün olmayacağını görebiliyoruz. Dolayısıyla biz burada tarımsal ve hayvansal anlamdaki her türlü üretimi nitelikli bir şekilde yapmaya devam etmeliyiz.”
“Birkaç yıl içinde sonuçları alınacak”
“İnegöl’de şu anda Hilmiye Mahallemizde muhtarımızın kendi arazisinde geçmişte yaşanan hastalıkları tekrar yaşamamak adına 4 ayrı kestane fidanını toprakla buluşturduk. Burada bu hastalıklardan etkilenip etkilenmeyeceği ya da verimli olup olmayacağı izlenecek. Demonstrasyon bahçesi, örnek bahçe anlamında bir bahçe kuruldu burada. Bizim de aslında dönemimizin başında vaatlerimiz arasında yer alan konulardan biriydi bu. Tarım belki bizim bizzat belediyecilik anlamında merkezimizde gibi gözükmeyen ancak katkı ve destek vermek durumunda olduğumuz alan olarak da ifade ediyoruz. Burada önümüzdeki birkaç yıl içerisinde sonuçlar alınacak. İl ve İlçe Tarım Müdürlüğümüzün nitelikli insan kaynağı bunları takip edip izleyecek. Tüm paydaşlarımızın destek ve katkılarıyla biz burada yenilikleri oluşturmak istiyoruz.”
“Tarımın değer artışı şehirdeki baskıyı azaltacak”
Son olarak bir açıklama yapan Kaymakam Eren Arslan da “Bugün burada tarımın nasıl yapılması gerektiği ile ilgili bir örnek uygulama bahçesindeyiz. Demonstrasyon yapıldı burada İl ve İlçe Tarım Müdürlüğümüz tarafından. Burada kestane üretimi için bir bahçe dizayn edildi. Tarımın, üretmenin ne kadar önemli olduğunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Kendi toprağımızı verimli kullandığımızda ülke ekonomimize de insanların refahına da önemli bir katkısı olduğu yadsınamaz bir gerçek. Çağımızda yaşanan savaşlar, göçler, salgın hastalıklar tarımın ve üretimin ne kadar stratejik olduğunu bizlere gösterdi. Her santimetrekare toprağımızı verimli şekilde işlemek, çağın getirdiği bilgiyi de içerisine katarak bilimsel tarım yöntemlerini en etkili şekilde kullanarak daha verimli ürün elde etmeliyiz. Yine alternatif tarım ürünlerini çeşitlendirerek farklı alanlarda da gelir kalemleri oluşturmalıyız. Eğer biz kırsalda yaşayan insanımızı kırsalda doyabilecek ve ekonomik gelir elde edebilecek hale gelirsek şehirler üzerindeki baskıyı da azaltmış oluruz. Sadece bir ürün değil yönetim gözüyle baktığımızda hayatımızın her alanını yakından ilgilendiren bir konu. Bütün çiftçilerimize hasat döneminde bereket diliyorum” ifadelerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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