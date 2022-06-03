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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Enes Ünal’ın piyasa değeri 25 milyon Euro oldu

İHA

Enes Ünal’ın piyasa değeri 25 milyon Euro oldu

Bursaspor’un altyapısından Manchester City’e transfer olan ve şimdilerin en popüler oyuncuları arasında yer alan Enes Ünal değerine değer katıyor. Getafe’de forma giyen milli futbolcunun piyasa değeri 25 milyon Euro oldu.
Bursaspor altyapısından yetişen ve Avrupa futbolunda önemli işlere imza atan Enes Ünal, değerine değer katıyor. İspanya’nın Getafe takımında forma giyen milli futbolcunun transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 25 milyon Euro, yani 445 milyon TL oldu. Bursaspor’da 3.2 milyon Euro’ya kadar çıkan piyasa değerini Manchester City’e transfer olduktan sonra katlayan ve gittiği takımlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki golcü oyuncu, A Milli Takım’ın da değişilmez oyuncusu olma yolunda ilerliyor. Enes Ünal, Twente’de 10 milyon Euro, Villarreal'de ise 14 milyon Euro’luk piyasa değerleriyle dikkat çekmişti.

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