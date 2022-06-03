Sakarya Parkı hizmete açıldı Başkan Yılmaz'dan hem açılış hem müjde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya Parkı hizmete açıldı Başkan Yılmaz'dan hem açılış hem müjde

İHA

Sakarya Parkı hizmete açıldı Başkan Yılmaz'dan hem açılış hem müjde

Yıldırım Belediyesi tarafından Millet Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Sakarya Parkı hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İnşallah çok yakın zamanda bölge için doğalgaz çalışmaları da başlayacak” dedi.
İmardan kentsel dönüşüme, yol çalışmalarından sosyal alanlara, spor tesislerinden modern pazar alanlarına, meydanlardan parklara kadar vatandaşlara konforlu bir hayat sunabilmek için çok önemli hizmetleri ilçeye kazandıran Yıldırım Belediyesi’nin Millet Mahallesi’nde hayata geçirdiği Sakarya Parkı düzenlenen törenle ilçe sakinlerinin hizmetine sundu. Sakarya Parkı’nın açılış törenine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra Yıldırım İlçe Kaymakamı Adem Yazıcı, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik, Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Setenay Olguner, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Ekinci, belediye meclis üyeleri, şehit ve gazi yakınları, mahalle sakinleri ve çocuklar katıldı. Sakarya Parkı’nı vatandaşların istifadesine sundukları için mutluluk duyduklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İlçeye yeni parklar, yeşil alanlar, mesire bölgeleri ve sosyal donatı alanları kazandırmaya önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın rahat nefes alabilecekleri, çocuklarımızın huzur ve güven içinde oyun oynayabilecekleri park, bahçe ve mesire alanlarımızın sayısını artırıyoruz. Daha yeşil bir Yıldırım için büyük düşünüyor ve büyük dönüşüyoruz. Bugün hizmete açtığımız Sakarya Parkı ile bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılamış olacağız. Bünyesinde kauçuk zeminli çocuk oyun alanları, yürüyüş yolu, spor alanı bulunan 2 bin 200 metrekarelik alana sahip parkımızı spor yapan vatandaşlarımız ve evlatlarımız çok sevecek. Burası çocuklarımızın güven içinde oyun oynayabileceği, gençlerimizin spor yapabileceği, ailelerimizin sosyalleşebileceği çok güzel bir park oldu. Sakarya Parkı Yıldırım’a hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Göreve geldikleri günden bu yana ilçenin marka değerini artıracak projeleri hayta geçirdiklerini belirten Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2022 yılında Millet Mahallesi'ne Millet Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'ni kazandırdıklarını ifade etti. Millet Mahallesi için önemli hizmetleri hayata geçireceklerini dile getiren Başkan Oktay Yılmaz, "Bölgenin en önemli ihtiyacı olan doğalgaz sorununu çözmek ve hemşehrilerimizi doğalgaza kavuşturmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yasa çıkarttık. İnşallah çok yakın zamanda bölgemizde doğalgaz için çalışmalar başlayacak. Söz verdiğimiz işleri nasıl yerine getirdiysek doğalgaz konusunu da inşallah yakın zamanda halledeceğiz. Öte yandan açılışını yaptığımız Sakarya Parkı'nın hemen yanındaki araziye çocuklarımız, gençlerimiz ve spor yapmak isteyen vatandaşlarımız için modern, donanımlı bir spor salonu inşa edeceğiz. Bu iki yatırımla birlikte bölgenin havasını değiştirecek ve mahallemizin değerini artıracağız. Ayrıca Millet Mahallesi yolun altı ve üstü olmak üzere 2 bölümden oluşuyor. Çevre yolu mahallenin tam ortasından geçiyor. Millet mahallemizin yolun altında kalan kısmına daha fazla hizmet götürebilmek için meclisimizde aldığımız kararla yolun altında kalan kısımda Sakarya Mahallesi adında bir mahalle kuruyoruz. Meclisimizde yeni mahallenin sınırlarını da çizip konuyu valiliğimize sevk ettik. Onay süreci tamamlandıktan sonra Sakarya Mahallemizi kuracağız. İnşallah bu düzenleme ile birlikte bu bölge daha fazla gelişecek, hizmet alacak ve bölge değerlenecek. Hem parkımızın hem yakın zamanda hizmete açacağımız spor salonumuzun hem de yeni ismiyle Sakarya Mahallesi'nin bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.
Yıldırım’daki yeşil alan varlığını ‘1,5 milyon metrekare arttırma’ hedefine de emin adımlarla yürüdüklerinin altını çizen Başkan Oktay Yılmaz, “Büyükşehir Belediyemiz eliyle, Vakıf Mahallemizde Vakıf Bera Kent Parkı’nı hizmete açtık. Gökdere Millet Bahçesi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Öte yandan Balaban Mesire Alanı’nı da geçtiğimiz günlerde vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Büyük mesire alanlarının yanı sıra, geriden bıraktığımız 3 yılda çocuklarımızın güvenle oyun oynayabileceği, büyüklerimizin dinlenip nefes alabileceği 17 yeni parkı ilçemize kazandırırken, 31 parkımızı da sil baştan yeniledik. 4 parkımızda da çalışmalar devam ediyor. En yakın zamanda onları da bitirip hizmete açacağız. İnşallah devam eden işlerimiz de tamamlandığında toplam da 1,5 milyon metrekare yeşil alanı ilçemize kazandırmış olacağız. Yıldırım’ı yeniden yeşil kimliğiyle buluşturacağız” diye konuştu.
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik, “Dünyanın hiçbir şehri bir renkle anılmamakta. Yalnızca yeşil rengi Bursa ile özdeşleşmiştir. Bursa'da yeşil alanlarımızı artırmak için Yıldırım Belediyesi ile tüm hızla çalışıyoruz. Yeşil kimliğine katkı sağlayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.
Program, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, protokol ve çocukların açılış kurdelesini kesmesi ve parkı gezmesiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Enes Ünal’ın piyasa değeri 25 milyon Euro oldu
YEREL HABERLER Enes Ünal’ın piyasa değeri 25 milyon Euro oldu
Mustafakemalpaşa Belediyesi'ne çevre ödülü
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa Belediyesi'ne çevre ödülü
Kestane yeniden eski günlerine dönecek
YEREL HABERLER Kestane yeniden eski günlerine dönecek
Orhangazi'de su kesintisi
YEREL HABERLER Orhangazi'de su kesintisi
Orhangazi'de altyapı atağı
YEREL HABERLER Orhangazi'de altyapı atağı
Türkiye şampiyonu okula coşkulu kutlama
YEREL HABERLER Türkiye şampiyonu okula coşkulu kutlama
2022, Süleyman Çelebi’yi anma yılı
YEREL HABERLER 2022, Süleyman Çelebi’yi anma yılı
Lastiği tutuşan kamyon alev almadan söndürüldü
YEREL HABERLER Lastiği tutuşan kamyon alev almadan söndürüldü
Gürsulu çocuklar, Aslan’ın hayalleri peşindeki maceralarını izledi
YEREL HABERLER Gürsulu çocuklar, Aslan’ın hayalleri peşindeki ...
Kestelli çocuklar Dünya Süt Günü’nü coşkuyla kutladı
YEREL HABERLER Kestelli çocuklar Dünya Süt Günü’nü coşkuyla kutladı
Bursa’nın gündemi ‘sağlıklı çevre’
YEREL HABERLER Bursa’nın gündemi ‘sağlıklı çevre’
İhracatçı Birliği Büyük Ödülü BUÜ’lü akademisyene
YEREL HABERLER İhracatçı Birliği Büyük Ödülü BUÜ’lü akademisyene
Öğrencilerden kampüsteki sürücülere ‘Güvenli Park’ bilgilendirmesi
YEREL HABERLER Öğrencilerden kampüsteki sürücülere ‘Güvenli Park’ ...
Kompozit malzeme ve teknik tekstilde büyük dönüşüm hareketi başladı
YEREL HABERLER Kompozit malzeme ve teknik tekstilde büyük dönüşüm ...
Bursa'da arkeoloji dünyasına zamanda yolculuk
YEREL HABERLER Bursa'da arkeoloji dünyasına zamanda yolculuk
Nilüfer’de çevreci öğrenciler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Nilüfer’de çevreci öğrenciler ödüllendirildi
Bursa'da çocukların eğlencesi ‘Bilişim Sınıfı’na dönüşüyor
YEREL HABERLER Bursa'da çocukların eğlencesi ‘Bilişim Sınıfı’na ...
İnegöl'de üniversite öğrencileri Anıl Can ile coştu
YEREL HABERLER İnegöl'de üniversite öğrencileri Anıl Can ile coştu
İnegöl'de mahalle buluşmaları Yeniceköy’den başladı
YEREL HABERLER İnegöl'de mahalle buluşmaları Yeniceköy’den başladı
Spor tutkunlarını doğa ile buluşuyor
YEREL HABERLER Spor tutkunlarını doğa ile buluşuyor
Kompozit malzeme ve teknik tekstilde büyük dönüşüm hareketi başladı
YEREL HABERLER Kompozit malzeme ve teknik tekstilde büyük dönüşüm ...
Kaza paniğiyle gaza basınca direğe ve araca da çarptı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Kaza paniğiyle gaza basınca direğe ve araca da ...
BKMKİTAP’tan hem çevreni hem ekonomini koru kampanyası
YEREL HABERLER BKMKİTAP’tan hem çevreni hem ekonomini koru ...
İrem'in ölümünde sürücüye 23 yıl hapis cezasına avukat ağabey itiraz edecek
YEREL HABERLER İrem'in ölümünde sürücüye 23 yıl hapis cezasına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.