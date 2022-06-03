Mudanya Belediyesi’nin haziran meclisi Yıldıztepe’de yapıldı

Mudanya Belediyesi’nin Haziran ayı olağan meclis toplantısı, 1. Etabı tamamlanan Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi’nde yapıldı.

Meclisin açılışında konuşan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Yıldıztepe 1. Etap Projesi’nin belediyenin teknik ekiplerince hazırlandığını hatırlatırken, emeği geçen tüm personele teşekkür etti. Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi’nin Mudanya’ya yakıştığını belirten Başkan Hayri Türkyılmaz, “Bugün sevinçli günümüz. Önümüzdeki günlerde ihalesi yapılacak ve kısa sürede işletmeler açılacak. Mudanyamızın, Bursamızın ve ülkemizin cazibe merkezi olacak. Getireceği gelirle de Mudanya Belediyesi’nin en değerli mülkü haline gelecek. Uzun yıllar Mudanyamıza hizmet edecek, 7’den 70’e her yaştan vatandaşımız burada denizle buluşacak,nefes alacak. Bütün çalışma arkadaşlarımla gece gündüz çalışarak, alın teriyle sponsor kullanmadan hayata geçirdiğimiz bir projeyi tamamladık. Mudanya ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.

Yıldıztepe 2. Etap Projesi’nin de ihale sürecine hazırlandığını hatırlatan Başkan Hayri Türkyılmaz, “Mimarisinden statiğine ve bahçe düzenlemesine kadar hepsi belediyemizin pırıl pırıl çocuklarının eseridir. Bir tesis ancak bu kadar güzel olur. 1000 kişilik amfi tiyatro açık hava sahnesi, Yıldıztepe Gençlik Merkezi, kulisler, sergi ve çalışma alanları, seyir bölümleri ile açık otoparkın bulunacağı alanda ayrıca gençlik bilim merkezi bulunacak. Bu kadar zorluğa rağmen hiçbir zaman umutlarımızı yitirmedik. Karanlıkta savrulmadık. Mudanyalı hemşehrilerimize de bizi duymak isteemeyenlere de ‘aynı gökyüzü altında yaşamaktır direniş’ dedik. Gece gündüz çalışarak, tüm değerlerimizi emeğimizle bütünleştirerek bugünlere geldik. Yolumuza da aynı anlayışla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Başkan Türkyılmaz, Temmuz ayı meclis toplantısının da Güzelyalı Atatürk Parkı’nda yapılacağını söyledi.

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