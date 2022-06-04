Musafakemalpaşa’da Dünya Çevre Günü etkinliği

Mustafakemalpaşa’da Dünya Çevre Günü çerçevesinde bir dizi program gerçekleştirildi.

Temiz bir çevre için duyarlılık oluşturmak adına Etibank Park’ından başlayan etkinlik “Dünya Çevre Günü” yürüyüşü ile Adnan Menderes Meydanında son buldu. İlçe okullarının hazırlamış olduğu etkinlik 14 Eylül Öğrencisi Hüseyin Kayra Yüksek’in yönetiminde okunan ‘’Çevre Andı’’ ile Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar başta olmak üzere tüm protokol ve misafirler tarafından tane tane tekrar edilirken çevre bilinci mesajı verildi.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar konuşmalarıyla ekosistemin korunmasına dikkat çekerek bu anlamda hayata geçirdiği projelerden bahsetti. Kanar, “Sıfır atığın şehri olma yolunda ilerliyoruz bununla yetinmeyip hem yaşam kalitesi hem de iklim değişikliği için çok önemli olduğu düşündüğümüz hiçbir belediyenin cesaret edemediği altyapı kanalizasyon içme suyu yağmur suyu ile ilgili ilçe tarihinin en büyük yatırımlarının startını verdik. Çocuklarımızın geleceği için onların sağlıklı için daha sağlıklı içme sularının temelini atıyoruz. Kayıp, kaçak, içme suyu sorununu çözerek sağlıklı içme suyuna kavuşarak içme suyumuza sahip çıkıyoruz” dedi.

Kurmuş olduğu Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile Türkiye’de örnek projelere imza atan Belediye Başkanı Mehmet Kanar, kompost üretim tesislerinde elde edilen organik gübreleri çevre bilinci stantlarında hediye ederek, kompostun önemine vurgu yaptı.

Dans gösterileri, korolar, skeçler, defilerle devam eden, gösteri ilçe halkı tarafında da yoğun ilgi gördü. Çevre bilinci standını tek tek gezip projeleri inceleyen Başkan Kanar, projelere tam not verdi. Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğünün projelere tam gaz devam edeceği sözünü verdi.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Bugün dünya çevre günü, dünya üzerinde en çok yeşil alana sahip olan Mustafakemalpaşa’mızda çevre için yaptığımız çalışmalara daha da katarak ilerliyor değerli gençlerimizi düşüyoruz. Yarınlar siz değerli gençlerimize emanet, sizlerin daha sağlıklı yarınları için durmadan canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Sağlıklı yarınlar için 50 yıllık altyapı sorununa hançer vurarak projemizin yapımını hızlandırdık, sizlerin sağlıklı sular içebilmesi için sağlıklı yarınları sizlere emanet edebilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

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