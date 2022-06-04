Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, iso 500 listesinde yer alan borsa üyesi firmaları tebrik etti Özer Matlı: “Türkiye’nin devleri arasında yer alan firmalarımızı kutluyorum”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, iso 500 listesinde yer alan borsa üyesi firmaları tebrik etti Özer Matlı: “Türkiye’nin devleri arasında yer alan firmalarımızı kutluyorum”

İHA

Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, iso 500 listesinde yer alan borsa üyesi firmaları tebrik etti Özer Matlı: “Türkiye’nin devleri arasında yer alan firmalarımızı kutluyorum”

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan Bursa Ticaret Borsası üyesi 8 firmayı tebrik etti.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından geleneksel hale getirilen ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ araştırmasının 2021 yılı sonuçları belli oldu. Araştırmaya göre, Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşunun üretimden satışları 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 73,8 artışla 2,05 trilyon liraya ulaştı. İSO 500 listesinin ilk sırasını üretimden satışlarda 136,8 milyar lirayla TÜPRAŞ alırken, Ford Otomotiv 67,3 milyar lirayla bu yıl da ikinci sırada yer aldı. Str Rafineri ise 55,2 milyar liralık üretimden satışla Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları listesinde üçüncü oldu. Geçtiğimiz yıl Bursa’dan 26 firmanın bulunduğu listede bu yıl ise 22 firma yer aldı.
İSO 500’deki Bursa TB Üyesi Firma Sayısı 8’e yükseldi
İSO tarafından açıklanan ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ araştırma sonuçlarını değerlendiren Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, listede yer alan Bursalı firmalardan 8’inin bağlı olduğu odanın yanı sıra Bursa Ticaret Borsası kotasyonundaki ürün alımsatımı nedeniyle borsa üyeliğinin de bulunduğunu belirtti. 2020 yılında İSO 500’de 6 olan Bursa TB üyesi firma sayısının bu yıl 8’e yükselmesinin memnuniyet verici olduğunu dile getiren Başkan Matlı, “Pandemi ile küresel ekonomide yaşanan krize rağmen Borsamız üyelerinden SÜTŞ 77., Pro Yem 117., Korteks 124., Almaxtex Tekstil 189., Hastavuk 231., Harput Tekstil 439., Akbaşlar Tekstil 462. ve Göliplik Şeremet Tekstil’in listenin 463. sırasında yer alma başarısı göstermesi, Bursa’nın ülkemizin en önemli sanayi kentlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır” dedi.
Firmaların üretimden satışları yüzde 48 arttı
Listede yer alan Bursalı firmaların üretimden satışlarını 2021 yılında yüzde 48,7 artışla 53 milyar 548 milyon liraya çıkardığını kaydeden Başkan Özer Matlı, “Pandeminin neden olduğu küresel ekonomik kriz, enerji, tedarik ve lojistik sorunlarına rağmen firmalarımız üretimleri, ihracatları, sağladıkları katma değer ve istihdamları ile kentimiz ve ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlamıştır. Ancak artışın yüksek olmasında döviz kurları ve enflasyonda yaşanan artışın etkilerini de göz ardı etmemek gerekiyor. Bu vesileyle Türkiye’nin dev sanayi kuruluşları arasında yer alan firmalarımızın başta yönetim kurulları olmak üzere; tüm yöneticilerini ve çalışanlarını kutluyor, başarılarının artarak devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cezaevindeki o şaka, pahalıya mal oldu Gaza gelen mahkuma büyük şok
YEREL HABERLER Cezaevindeki o şaka, pahalıya mal oldu Gaza gelen ...
Bursa'daki feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı Kamyonla taksinin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı o anlar kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Bursa'daki feci kaza güvenlik kamerasına ...
Musafakemalpaşa’da Dünya Çevre Günü etkinliği
YEREL HABERLER Musafakemalpaşa’da Dünya Çevre Günü etkinliği
GUHEM’de Space Hackathon yarışması başlıyor
YEREL HABERLER GUHEM’de Space Hackathon yarışması başlıyor
Kış uykusunda verdikleri kiloları, yaza özel beslenme programı ile alıyorlar
YEREL HABERLER Kış uykusunda verdikleri kiloları, yaza özel beslenme ...
Usta şair Nâzım sahnede kendi oyunuyla anıldı
YEREL HABERLER Usta şair Nâzım sahnede kendi oyunuyla anıldı
Osmanlı’nın ilk müderrisi Davud-i Kayseri Hazretlerinin kabri ziyaretçilerini bekliyor
YEREL HABERLER Osmanlı’nın ilk müderrisi Davud-i Kayseri ...
Bu yaz doğa tatilleri moda Uygun fiyata bungalov evlerde konaklayıp doğanın keyfini çıkartıyorlar
YEREL HABERLER Bu yaz doğa tatilleri moda Uygun fiyata bungalov ...
Hırsızları gören büfeci vatandaşları uyararak hırsızlığı önledi
YEREL HABERLER Hırsızları gören büfeci vatandaşları uyararak ...
Uludağ'ın yaban hayatı fotokapanda
YEREL HABERLER Uludağ'ın yaban hayatı fotokapanda
Mabel Matiz Bursalıları coşturdu
YEREL HABERLER Mabel Matiz Bursalıları coşturdu
Semicenk’ten Bursa’da unutulmaz konser
YEREL HABERLER Semicenk’ten Bursa’da unutulmaz konser
Hurdaya dönen otomobilde sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarıldı Bursa'da sıkışmalı kaza : 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Hurdaya dönen otomobilde sıkıştığı yerden yaralı ...
Bariyerlere çarpan otomobil yan yattı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Bariyerlere çarpan otomobil yan yattı: 1 yaralı
Tartıştığı iki yeğenini de tabancayla öldürdü
YEREL HABERLER Tartıştığı iki yeğenini de tabancayla öldürdü
Bursa'da amcası 2 yeğenini silahla vurarak öldürdü Husumet meselesi kanlı bitti : 2 ölü
YEREL HABERLER Bursa'da amcası 2 yeğenini silahla vurarak ...
Bursa'da yolcu minibüsü direğe çarptı: 12 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da yolcu minibüsü direğe çarptı: 12 yaralı
Yolcu minibüsü yön levhasına çarptı: 1'i ağır 12 yaralı
YEREL HABERLER Yolcu minibüsü yön levhasına çarptı: 1'i ağır 12 ...
Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Bursa'da sanat sokağa taştı
YEREL HABERLER Bursa'da sanat sokağa taştı
Otomobille çarpışan motosikletli ağır yaralandı; kaza kamerada
YEREL HABERLER Otomobille çarpışan motosikletli ağır yaralandı; kaza ...
Bursa'da tarihi ev alev alev yandı
YEREL HABERLER Bursa'da tarihi ev alev alev yandı
Başkan Aydın’dan İYİ Partili Özel’e sert tepki
YEREL HABERLER Başkan Aydın’dan İYİ Partili Özel’e sert tepki
Mudanya Belediyesi’nin haziran meclisi Yıldıztepe’de yapıldı
YEREL HABERLER Mudanya Belediyesi’nin haziran meclisi Yıldıztepe’de ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.