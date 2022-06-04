Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, iso 500 listesinde yer alan borsa üyesi firmaları tebrik etti Özer Matlı: “Türkiye’nin devleri arasında yer alan firmalarımızı kutluyorum”

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan Bursa Ticaret Borsası üyesi 8 firmayı tebrik etti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından geleneksel hale getirilen ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ araştırmasının 2021 yılı sonuçları belli oldu. Araştırmaya göre, Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşunun üretimden satışları 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 73,8 artışla 2,05 trilyon liraya ulaştı. İSO 500 listesinin ilk sırasını üretimden satışlarda 136,8 milyar lirayla TÜPRAŞ alırken, Ford Otomotiv 67,3 milyar lirayla bu yıl da ikinci sırada yer aldı. Str Rafineri ise 55,2 milyar liralık üretimden satışla Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları listesinde üçüncü oldu. Geçtiğimiz yıl Bursa’dan 26 firmanın bulunduğu listede bu yıl ise 22 firma yer aldı.

İSO 500’deki Bursa TB Üyesi Firma Sayısı 8’e yükseldi

İSO tarafından açıklanan ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ araştırma sonuçlarını değerlendiren Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, listede yer alan Bursalı firmalardan 8’inin bağlı olduğu odanın yanı sıra Bursa Ticaret Borsası kotasyonundaki ürün alımsatımı nedeniyle borsa üyeliğinin de bulunduğunu belirtti. 2020 yılında İSO 500’de 6 olan Bursa TB üyesi firma sayısının bu yıl 8’e yükselmesinin memnuniyet verici olduğunu dile getiren Başkan Matlı, “Pandemi ile küresel ekonomide yaşanan krize rağmen Borsamız üyelerinden SÜTŞ 77., Pro Yem 117., Korteks 124., Almaxtex Tekstil 189., Hastavuk 231., Harput Tekstil 439., Akbaşlar Tekstil 462. ve Göliplik Şeremet Tekstil’in listenin 463. sırasında yer alma başarısı göstermesi, Bursa’nın ülkemizin en önemli sanayi kentlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır” dedi.

Firmaların üretimden satışları yüzde 48 arttı

Listede yer alan Bursalı firmaların üretimden satışlarını 2021 yılında yüzde 48,7 artışla 53 milyar 548 milyon liraya çıkardığını kaydeden Başkan Özer Matlı, “Pandeminin neden olduğu küresel ekonomik kriz, enerji, tedarik ve lojistik sorunlarına rağmen firmalarımız üretimleri, ihracatları, sağladıkları katma değer ve istihdamları ile kentimiz ve ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlamıştır. Ancak artışın yüksek olmasında döviz kurları ve enflasyonda yaşanan artışın etkilerini de göz ardı etmemek gerekiyor. Bu vesileyle Türkiye’nin dev sanayi kuruluşları arasında yer alan firmalarımızın başta yönetim kurulları olmak üzere; tüm yöneticilerini ve çalışanlarını kutluyor, başarılarının artarak devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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