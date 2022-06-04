Dağyenice Ultra Trail’de bin 500 sporcu ter döktü

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Dağyenice Ultra Trail, bin 500 sporcunun katılımı ile gerçekleşti. Nilüfer Belediyesi’nin destek verdiği maratonda 4 ayrı parkurda koşan sporcular, doğanın eşsiz manzarasının da tadını çıkardılar.

Nilüfer’in, doğal güzellikleri ile iç içe olan Dağyenice, bu yılda nefes kesen bir maratona ev sahipliği yaptı. Nilüfer Belediyesi’nin de destek verdiği yarışlara katılan bin 500 sporcu, 4 parkurda ter döktü. 6K Göl Parkuru, 13K Ateş Parkuru, 32K Su Parkuru ve 59K Toprak Parkuru’na katılan sporcular, göl manzaraları eşliğinde patikalardan koşarken aynı anda doğanın da tadını çıkardı.

Yarış sonunda göl kenarında toplanan sporcular, çeşitli etkinliklerle müzik eşliğinde keyifli anlar yaşadı. Dağyenice'den başlayıp birbirinden güzel üç gölün manzarası eşliğinde gerçekleşen Dağyenice Ultra Trail’de dereceye girenlere ödülleri törenle verildi. 6 K Göl Parkuru genel klasman erkeklerde birinci Edis Emiroğlu, kadınlarda ise Ahu Kaya oldu. 13 K Ateş Parkuru’nda ise erkeklerde birinci Hamza Karakaş olurken, kadınlarda ise Ayşegül Akdoğan birinciliği elde etti. 32K Su Parkuru’nda ise erkeklerde ilk sırayı Can Ayaz, kadınlarda ise Tülin Okyay aldı. Törende ayrıca tüm parkurlardaki 40,40+,50+ ve paralimpik kategorilerinde dereceye girenler de ödüllendirildi.

Dereceye girenlere ödül ve kupalarını veren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yarışmaya katılan tüm sporcuları kutladı. Doğa ve sporu buluşturan bir yarışa destek vermekten onur duyduklarını belirten Başkan Erdem, daha nice keyifli organizasyonlarda bir arada olma dileğinde bulundu.

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