İnegöl'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi´nde meydana geldi. Muhittin Tiryaki (50) yönetimindeki 16 KBN 41 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Halil Filiz'in (38) kullandığı 16 AFM 181 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Sinem F. (10), Selin Erez (21), Hidayet Filiz (43), İzzet Yiğit F. (3) ile kamyonetteki Güner Tiryaki (50), yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-06-04 23:32:25



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