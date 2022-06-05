3'üncü kez alkollü yakalanan sürücü: Dur, bir polis arkadaşı arayacağım



Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3'üncü kez alkollü araç kullanmaktan yakalanan sürücüye 7 bin 517 TL ceza uygulandı. Alkolmetreye üflememek için ısrar edip "Dur, bir polis arkadaşı arayacağım" diyen sürücü Ahmet K. (50), polis merkezine götürüldü.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı trafik polisleri, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde uygulama noktası oluşturdu. Ekipler, uygulama sırasında 16 AFU 237 plakalı cipi durdurdu. Durdurulan cipin sürücüsü Ahmet K., "Eşimi hastaneye götürüyordum" dedi. Ekipler, Ahmet K.'nın alkolmetreyi üflemesini istedi. Ancak sürücü ısrarla alkol testi yaptırmak istemedi. Alkolmetreye üflememek için ısrar ederek "Dur, bir polis arkadaşı arayacağım" diyen sürücü Ahmet K., yoğun uğraşlar sonucu testi kabul etti. Ahmet K.'nın 1.34 promil alkollü olduğu tespit edildi. 3'üncü kez alkollü araç araç kullandığı tespit edilen sürücüye toplam 7 bin 517 TL ceza uygulandı. Ayrıca, sürücünün ehliyetine 5 yıl boyunca el konuldu, araç ise trafikten men edilerek otoparka çekildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-06-05 01:49:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.