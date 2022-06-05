Büyükşehirle yaza merhaba

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehirle yaza merhaba

İHA

Büyükşehirle yaza merhaba

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Yaza Merhaba’ şenliği, binlerce çocuğa unutamayacakları bir gün yaşattı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Hüdavendigar Kent Parkı’nda düzenlenen ‘Büyükşehir’le Yaza Merhaba’ şenliği, binlerce çocuğun ve ailelerinin unutamayacakları bir gün geçirmelerini sağladı. Tüm gün süren etkinliğe Bursa’nın her yerinden gelerek katılan aileler, çocuklarıyla birlikte renkli bir hafta sonu geçirdi. Kral Şakir karakterinin mimarı Varol Yaşaroğlu ile çizgi atölyesine katılan çocuklar, alana kurulan ‘Dublaj Kutusu’na da girerek eşsiz bir deneyim yaşadı. Profesyonel ses kayıt stüdyosuna giren çocuklar, Kral Şakir’in dünyasına kendi sesleriyle dahil oldu. Kral Şakir bölümlerinden seçtikleri bir karakteri seslendiren minikler, kendi sesleriyle görüntülerinin kurgu sürecinde yer alma fırsatı da buldu. Atlı karınca ve şişme oyun alanlarında yaz tatili öncesi doyasıya eğlenen çocuklar, yüz boyama, parkur yarışmaları, resim ve balon atölyeleri, animasyon, dans, kukla, Karagöz ve Hacivat gösterileriyle eğlence dolu bir gün geçirdi. Zumba dansıyla enerjilerini atan minikler, DJ ve perküsyon şovlarıyla da yerlerinde durmayarak eğlendi.
Ayrıca etkinlik alanında satışı yapılan ürünlerden elde edilecek gelir, ‘Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilişim Sınıfı’ projesine destek amacıyla kullanılacak. Unutamayacakları bir hafta sonu geçiren aileler ve çocuklar, tüm gün boyunca çok eğlenceli vakit geçirdiklerini belirterek Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne de teşekkür etti.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik de çocukların coşkusuna ortak oldu. Alandaki çocuklarla sohbet eden Çelik, pandemi sebebiyle iki senedir özlemi duyulan şenliklere tekrar kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bundan sonraki süreçte bu tür etkinliklerin daha sık düzenleneceğinin müjdesini veren Çelik, “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın hem eğlenmesi hem de öğrenmesi için bu tür etkinlikleri daha fazla düzenleyeceğiz. Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığımız tarafından Hüdavendigar Kent Parkı’nda düzenlenen ‘Yaza Merhaba’ şenliğine olan katılım bizleri sevindirdi. Binlerce çocuğumuz tüm gün keyifli bir gün geçirme fırsatı buldu. Çocuklarımızın yüzünde tebessüm oluşturacak çalışmalarımız devam edecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından 25 Haziran’da FSM Hastane alanında ‘Türk Dünyası’ temalı Çocuk Şenliği’ düzenlenecek. Yine çocukların severek izlediği çizgi film karakterleri Keloğlan, Emiray ve Elif’in Düşleri çizgi film platoları, Bursa’da kurulacak. Ağustos ayında ise ‘Büyükşehir’le 90’lar Festivali’ gerçekleştirilecek. Foto Maraton’un ikincisi de ‘Bursa’nın lezzetleri ve Bursa gastronomi festivali’ teması ile Eylül ayında yapılacak. ‘Sen de bir markasın’ adıyla kişisel marka yönetimi seminerleri de planlanıyor. 10 Eylül'de ise geçtiğimiz yıl 50 bin çocuğun katılımıyla yapılan ‘Büyükşehir Çocuk Şenliği’nin dördüncüsü yine Merinos Parkı’nda düzenlenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ambulans, kamyon kasasından dökülen kerestelere çarptı : 1 yaralı
YEREL HABERLER Ambulans, kamyon kasasından dökülen kerestelere ...
"Dur bir polis arkadaşı arayacağım" diyen alkollü sürücüye 7 bin 517 TL ceza
YEREL HABERLER "Dur bir polis arkadaşı arayacağım" diyen alkollü ...
3'üncü kez alkollü yakalanan sürücü: Dur, bir polis arkadaşı arayacağım
YEREL HABERLER 3'üncü kez alkollü yakalanan sürücü: Dur, bir polis ...
İnegöl'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER İnegöl'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
Tehditler sebebiyle İsaörenspor ligden çekildi
YEREL HABERLER Tehditler sebebiyle İsaörenspor ligden çekildi
Hayırseverlerden İsaören okuluna kütüphane
YEREL HABERLER Hayırseverlerden İsaören okuluna kütüphane
Dağyenice Ultra Trail’de bin 500 sporcu ter döktü
YEREL HABERLER Dağyenice Ultra Trail’de bin 500 sporcu ter döktü
Hastane müdüründen sağlık çalışanına tehdit iddiası
YEREL HABERLER Hastane müdüründen sağlık çalışanına tehdit iddiası
Bursaspor’da sertifa töreni gerçekleştir Ömer Furkan Banaz: “Bursaspor aşkını aşılıyoruz”
YEREL HABERLER Bursaspor’da sertifa töreni gerçekleştir Ömer Furkan ...
Gürsu Belediyesi Eurodesk Gönüllü Akademisi öğrencileri sertifikalarını aldı
YEREL HABERLER Gürsu Belediyesi Eurodesk Gönüllü Akademisi ...
Mevsimine göre lastik seçiminin önemi
YEREL HABERLER Mevsimine göre lastik seçiminin önemi
Ankara Yolu'nda trafik düzenlemesi
YEREL HABERLER Ankara Yolu'nda trafik düzenlemesi
Osmangazi’de Dünya Bisiklet Günü’ne özel tur
YEREL HABERLER Osmangazi’de Dünya Bisiklet Günü’ne özel tur
Ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi
Muhasebecilerde seçim heyecanı
YEREL HABERLER Muhasebecilerde seçim heyecanı
Bursa'da korkutan yangında mahsur kalanları kapıyı kırarak kurtardılar
YEREL HABERLER Bursa'da korkutan yangında mahsur kalanları kapıyı ...
Yeğenlerini para meselesi nedeniyle öldürmüş (2)
YEREL HABERLER Yeğenlerini para meselesi nedeniyle öldürmüş (2)
Yıldırım’da el emeği göz nuru sergi
YEREL HABERLER Yıldırım’da el emeği göz nuru sergi
Yıldırım spora doyacak
YEREL HABERLER Yıldırım spora doyacak
33 ülkeden 300 yabancı alıcı Bursa firmalarıyla görüştü Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörü ile bin 100 iş görüşmesi gerçekleşti
YEREL HABERLER 33 ülkeden 300 yabancı alıcı Bursa firmalarıyla ...
Yenişehir pazar alanında çalışma hızlandı
YEREL HABERLER Yenişehir pazar alanında çalışma hızlandı
Yeğenlerini para meselesi nedeniyle öldürmüş
YEREL HABERLER Yeğenlerini para meselesi nedeniyle öldürmüş
Cezaevindeki o şaka, pahalıya mal oldu Gaza gelen mahkuma büyük şok
YEREL HABERLER Cezaevindeki o şaka, pahalıya mal oldu Gaza gelen ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.