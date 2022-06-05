Kentsel dönüşümde şifre; "Önce ikna, sonda inşa'

Arabayatağı Mahallesi Cami Caddesi Kuzeyi Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde hak sahipleriyle bir araya gelen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kentsel dönüşümdeki temel kıstaslarının ‘gönüllülük’ olduğunu vurguladı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Arabayatağı Mahallesi’nde hayata geçirilecek ‘Arabayatağı Mahallesi Cami Caddesi Kuzeyi Kentsel Dönüşüm Projesi’ ile ilgili bölgedeki hak sahipleriyle bir araya geldi. 39 bin 700 metrekarelik kadastro alanında gerçekleştirilecek proje hakkında bilgilendirmelerde bulunan Başkan Yılmaz, kentsel dönüşümün önemine vurgu yaparak imar plan uygulamalarıyla ilgili problemlerin çözümü için Ankara’da yoğun bir mesai harcadıklarını dile getirdi. Başkan Oktay Yılmaz, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum, milletvekillerimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’ın destekleriyle çıkmasına katkı sağladığımız yasal düzenleme ile bu problemi ortadan kaldırdık. Bu düzenleme ile birlikte kentsel dönüşüm hamlemiz önemli bir ivme kazandı” dedi.

Yaşanılabilir şehirler inşa etmenin yolunun kentsel dönüşümlerden geçtiğini söyleyen Yılmaz, “Kentsel dönüşüm projelerimiz ile Yıldırım’ın kimliğine ve gelecek vizyonuna uygun olacak şekilde hizmet üretiyoruz dedi. Başkan Yılmaz, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlara teşekkürlerini ileterek, “Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konudaki vizyon ve talimatları ile Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın destekleri sayesinde ilçemizdeki kentsel dönüşüm faaliyetleri süratle devam ediyor. Yıldırım Belediyesi olarak ilçemiz için gecegündüz demeden çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu çalışmalarda hep yanımızda olan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve yol arkadaşları bakanlarımıza desteklerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Kentsel dönüşüm ile ilgili en önemli kıstaslardan birisinin de gönüllü ve yerinde dönüşüm olduğuna işaret eden Başkan Yılmaz, “Her şeyden önce hemşehrilerimize kentsel dönüşümün gerekliliğini doğru bir şekilde anlatmak zorundayız. Bizim amacımız insanlarımıza daha güvenli, sosyal olanakları daha fazla, modern yaşam alanları sunmak. Biz bunları doğru bir şekilde anlattığımız zaman zaten hemşehrilerimiz bu dönüşüm projelerine sahip çıkacaktır. Bizim dönüşüm anlayışımız ‘dayatmacılık’ üstüne değil tamamen gönüllülük esasına dayanıyor” ifadelerini kullandı.

Arabayatağı Mahallesi Cami Caddesi Kuzeyi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin uygulanacağı 39 bin 700 metrekarelik kadastro alanında 158 bina bulunduğunu da aktaran Başkan Yılmaz, “Burada 362 tapu maliki bulunuyor. Şu anda bölgedeki hak sahipleriyle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Proje ile sosyal donatı alanlarının ve ulaşım arterlerinin yetersiz olduğu proje alanında 9 bin 100 metrekare park ve 13 bin 440 metrekare yol alanı oluşturacağız. 369’u 2+1 ve 181’i 3+1 toplam 550 konut yapacağımız proje çerçevesinde bin 783 metrekare ticari alanın yanı sıra 7 bin 953 metrekare sosyal alanı da bölgemize kazandıracağız. Proje tamamlandığında sosyal alanları, geniş ulaşım arterleri, yeşil alanları ile modern bir yaşam alanı ortaya çıkacak. Bu da bölgenin değerini ve insanlarımızın yaşam kalitesini arttıracak” dedi.

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