Tabuttan çıkıp 5 bin kişiyi coşturdu Ünlü sanatçıyı sahneye tabutla taşıdılar Daha önce vinçle sahneye inen Mehmet Çevik, bu sefer de sahneye tabutla çıktı Daha önce hiç görülmemiş bir sahne şovuna imza atan Çevik: "Ben sahnede yaşıyorum"

Daha önce sahneye vinçle indiği için gündem olan ünlü sanatçı Mehmet Çevik, bu sefer de sahnede tabuttan çıkarak binlerce hayranını şaşırtıp söylediği şarkılarla coşturdu.

Kariyerinin ilk Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu konserinde daha önce görülmemiş unutulmaz bir şova imza atan genç sanatçı, "Ben sahnedeyken yaşıyorum, hayata yeniden gözlerimi açıyorum" dedi. Sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatan şarkıcıya, binlerce kişi de eşlik etti.



Binlerce hayranı açık hava tiyatrosunu hıncahınç doldurdu

Yaptığı single ve albümlerin yanı sıra İstanbul, Bursa, Eskişehir ve daha birçok kentte sahnelerin vazgeçilmez sesi olan Mehmet Çevik, Bursa Açık Hava Tiyatrosu’nda ilk kez sahne aldı. Sahnelerin güçlü sesi Mehmet Çevik, müzik kariyerindeki dönüşümün habercisi niteliğinde olan ilk biletli açık hava konserini dün akşam verdi. Ünlü müzisyen Çevik, daha önce sahnelerde hiç görülmemiş iddialı ve bir o kadar da ilginç bir performansa imza attı. 3 bin 500 kişi kapasiteli Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nu hıncahınç dolduran ve 5 bine yakın seyircisine unutulmaz bir şov sunan Çevik, dansçıların sıra dışı bir koreografiyle taşıdığı özel yapım tabutun içinde iddialı kostümüyle çıkarak seyirciyi şaşırttı.



Sahneye tabutla getirdiler

Binlerce kişinin katıldığı konsere bir tabut içinde dans koreografisi ile çıkan şarkıcı Çevik, 18 yıllık sahne hayatında yine sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Kuliste basın mensuplarına konuşan Mehmet Çevik, “Yaklaşık 4 aydan beri hazırlanıyoruz. Birazdan izleyeceğiniz sahne, 18 yılın birikimi olan bir sahneyi gerçekleştireceğim. Çok büyük bir şov hazırladık. Bütün Türkiye’nin dikkatle izleyeceği bir gösteri yaptık. Ben Bursa’ya yatırım yapıp Bursa’dan çıkmadığım için beni İstanbul basını ‘No name sanatçı’ olarak biliyor. Bu yapacağımla dönüm noktası olacağını düşünüyorum. İddialı bir çıkış yapacağım. Tabuttan çıkacağım. Gerçek anlamda sahnede var olduğumu düşünüyorum. Böyle bir şovu tercih etmemin sebebi, ben sahnedeyken gerçekten yaşadığımı hissediyorum. Günlük hayatımda herkes gibi biriyim. Ama sahneye çıktığımda sanki hayata yeniden gözlerimi açıyorum. Tabutun içinde sahneye gelerek buna vurgu yapmak istiyorum. Sevenlerimin sayesinde tıklım tıklım bir konser vereceğim. Her sahneye çıktığımda hayata yeniden merhaba dediğim için tabutla çıkmam bu anlama geliyor" dedi.



"Çok daha büyük kitlelere şarkılar söyleyeceğim"

Ailesinin sanatçı mesleğinde sonun hep hüsran olduğunu düşündüğü için kendisini bu meslekten soğutmaya çalıştıklarını belirten Çevik, "Yeri geldi evden kaçarak bu mesleği yapmaya çalıştım. Sanatçı olmamı istemediler. Ama şu an onların beni izlediklerinde gurur duyduklarını düşünüyorum. Bir sonraki hayalim ise, doğru bir şarkı ile daha büyük kitlelere hitap etmek” dedi.

Dansçıların eşliğinde Bursalıları coşturan Çevik’i anne ve babası da ön sıradan takip etti. Sanatseverlerin kimi oturduğu yerden şarkılara eşlik ederken, kimi ise dayanamayıp arkadaşlarıyla karşılıklı oynadı.



Eşi ve 2 çocuğu sürpriz yaptı

Eşi Gizem Çevik'in çocuklarıyla çektiği videoyu barkovizyonda izleyen Mehmet Çevik, gözyaşlarına hakim olamadı. Hayranlarını da duygulandıran Çevik eşinin çocuklarının sahneye gelip kendisine sürpriz yapmasıyla birlikte büyük bir mutluluk yaşadı. Konserine kaldığı yerden devam eden Çevik, dansçıları eşliğinde sunduğu şovla Bursalıları bir an olsun yerlerine oturtmadı. O gece en büyük hayallerinden birini gerçekleştirdiğini söyleyen Çevik, yakında yeni sürprizleriyle sevenlerinin karşısına çıkacağını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.