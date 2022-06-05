Tabuttan çıkıp 5 bin kişiyi coşturdu Ünlü sanatçıyı sahneye tabutla taşıdılar Daha önce vinçle sahneye inen Mehmet Çevik, bu sefer de sahneye tabutla çıktı Daha önce hiç görülmemiş bir sahne şovuna imza atan Çevik: "Ben sahnede yaşıyorum"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tabuttan çıkıp 5 bin kişiyi coşturdu Ünlü sanatçıyı sahneye tabutla taşıdılar Daha önce vinçle sahneye inen Mehmet Çevik, bu sefer de sahneye tabutla çıktı Daha önce hiç görülmemiş bir sahne şovuna imza atan Çevik: "Ben sahnede yaşıyorum"

İHA

Tabuttan çıkıp 5 bin kişiyi coşturdu Ünlü sanatçıyı sahneye tabutla taşıdılar Daha önce vinçle sahneye inen Mehmet Çevik, bu sefer de sahneye tabutla çıktı Daha önce hiç görülmemiş bir sahne şovuna imza atan Çevik: "Ben sahnede yaşıyorum"

Daha önce sahneye vinçle indiği için gündem olan ünlü sanatçı Mehmet Çevik, bu sefer de sahnede tabuttan çıkarak binlerce hayranını şaşırtıp söylediği şarkılarla coşturdu.
Kariyerinin ilk Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu konserinde daha önce görülmemiş unutulmaz bir şova imza atan genç sanatçı, "Ben sahnedeyken yaşıyorum, hayata yeniden gözlerimi açıyorum" dedi. Sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatan şarkıcıya, binlerce kişi de eşlik etti.

Binlerce hayranı açık hava tiyatrosunu hıncahınç doldurdu
Yaptığı single ve albümlerin yanı sıra İstanbul, Bursa, Eskişehir ve daha birçok kentte sahnelerin vazgeçilmez sesi olan Mehmet Çevik, Bursa Açık Hava Tiyatrosu’nda ilk kez sahne aldı. Sahnelerin güçlü sesi Mehmet Çevik, müzik kariyerindeki dönüşümün habercisi niteliğinde olan ilk biletli açık hava konserini dün akşam verdi. Ünlü müzisyen Çevik, daha önce sahnelerde hiç görülmemiş iddialı ve bir o kadar da ilginç bir performansa imza attı. 3 bin 500 kişi kapasiteli Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nu hıncahınç dolduran ve 5 bine yakın seyircisine unutulmaz bir şov sunan Çevik, dansçıların sıra dışı bir koreografiyle taşıdığı özel yapım tabutun içinde iddialı kostümüyle çıkarak seyirciyi şaşırttı.

Sahneye tabutla getirdiler
Binlerce kişinin katıldığı konsere bir tabut içinde dans koreografisi ile çıkan şarkıcı Çevik, 18 yıllık sahne hayatında yine sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Kuliste basın mensuplarına konuşan Mehmet Çevik, “Yaklaşık 4 aydan beri hazırlanıyoruz. Birazdan izleyeceğiniz sahne, 18 yılın birikimi olan bir sahneyi gerçekleştireceğim. Çok büyük bir şov hazırladık. Bütün Türkiye’nin dikkatle izleyeceği bir gösteri yaptık. Ben Bursa’ya yatırım yapıp Bursa’dan çıkmadığım için beni İstanbul basını ‘No name sanatçı’ olarak biliyor. Bu yapacağımla dönüm noktası olacağını düşünüyorum. İddialı bir çıkış yapacağım. Tabuttan çıkacağım. Gerçek anlamda sahnede var olduğumu düşünüyorum. Böyle bir şovu tercih etmemin sebebi, ben sahnedeyken gerçekten yaşadığımı hissediyorum. Günlük hayatımda herkes gibi biriyim. Ama sahneye çıktığımda sanki hayata yeniden gözlerimi açıyorum. Tabutun içinde sahneye gelerek buna vurgu yapmak istiyorum. Sevenlerimin sayesinde tıklım tıklım bir konser vereceğim. Her sahneye çıktığımda hayata yeniden merhaba dediğim için tabutla çıkmam bu anlama geliyor" dedi.

"Çok daha büyük kitlelere şarkılar söyleyeceğim"
Ailesinin sanatçı mesleğinde sonun hep hüsran olduğunu düşündüğü için kendisini bu meslekten soğutmaya çalıştıklarını belirten Çevik, "Yeri geldi evden kaçarak bu mesleği yapmaya çalıştım. Sanatçı olmamı istemediler. Ama şu an onların beni izlediklerinde gurur duyduklarını düşünüyorum. Bir sonraki hayalim ise, doğru bir şarkı ile daha büyük kitlelere hitap etmek” dedi.
Dansçıların eşliğinde Bursalıları coşturan Çevik’i anne ve babası da ön sıradan takip etti. Sanatseverlerin kimi oturduğu yerden şarkılara eşlik ederken, kimi ise dayanamayıp arkadaşlarıyla karşılıklı oynadı.

Eşi ve 2 çocuğu sürpriz yaptı
Eşi Gizem Çevik'in çocuklarıyla çektiği videoyu barkovizyonda izleyen Mehmet Çevik, gözyaşlarına hakim olamadı. Hayranlarını da duygulandıran Çevik eşinin çocuklarının sahneye gelip kendisine sürpriz yapmasıyla birlikte büyük bir mutluluk yaşadı. Konserine kaldığı yerden devam eden Çevik, dansçıları eşliğinde sunduğu şovla Bursalıları bir an olsun yerlerine oturtmadı. O gece en büyük hayallerinden birini gerçekleştirdiğini söyleyen Çevik, yakında yeni sürprizleriyle sevenlerinin karşısına çıkacağını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomotiv ihracatı mayısta yüzde 22 artışla 2,3 milyar dolar oldu
YEREL HABERLER Otomotiv ihracatı mayısta yüzde 22 artışla 2,3 milyar ...
Yeğenlerini öldüren amca yakalandı Bursa polisi alacak verecek meselesi yüzünden iki yeğenini öldüren amca ile olay sırasında yanında oldukları belirlenen 2 oğlunu gözaltına aldı
YEREL HABERLER Yeğenlerini öldüren amca yakalandı Bursa polisi ...
Kentsel dönüşümde şifre; "Önce ikna, sonda inşa'
YEREL HABERLER Kentsel dönüşümde şifre; "Önce ikna, sonda inşa'
Yeğenlerini öldüren amca: Tehdit edildim
YEREL HABERLER Yeğenlerini öldüren amca: Tehdit edildim
Fasulye hasadı başladı
YEREL HABERLER Fasulye hasadı başladı
Üniversite adayları için en ciddi prova
YEREL HABERLER Üniversite adayları için en ciddi prova
Bursa'da LGS heyecanı
YEREL HABERLER Bursa'da LGS heyecanı
Nilüfer Çayı'ndaki analizde 'en kötü' sonuç
YEREL HABERLER Nilüfer Çayı'ndaki analizde 'en kötü' sonuç
Kaybettiği köpeğini kulübesinin başında bekliyor Köpeğini bulup getirene büyük ödül verecek
YEREL HABERLER Kaybettiği köpeğini kulübesinin başında ...
Uzmanlar organ naklinin artması için bir araya geldi
YEREL HABERLER Uzmanlar organ naklinin artması için bir araya geldi
Yaza formda girmek için bu önerilere kulak verin
YEREL HABERLER Yaza formda girmek için bu önerilere kulak verin
'Çay ısmarlamıyorsun' deyip evi terk etmek boşanma sebebi Eşi, boşanmakla tehdit etmek boşanma sebebi
YEREL HABERLER 'Çay ısmarlamıyorsun' deyip evi terk etmek boşanma ...
Büyükşehirle yaza merhaba
YEREL HABERLER Büyükşehirle yaza merhaba
Ambulans, kamyon kasasından dökülen kerestelere çarptı : 1 yaralı
YEREL HABERLER Ambulans, kamyon kasasından dökülen kerestelere ...
"Dur bir polis arkadaşı arayacağım" diyen alkollü sürücüye 7 bin 517 TL ceza
YEREL HABERLER "Dur bir polis arkadaşı arayacağım" diyen alkollü ...
3'üncü kez alkollü yakalanan sürücü: Dur, bir polis arkadaşı arayacağım
YEREL HABERLER 3'üncü kez alkollü yakalanan sürücü: Dur, bir polis ...
İnegöl'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER İnegöl'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
Tehditler sebebiyle İsaörenspor ligden çekildi
YEREL HABERLER Tehditler sebebiyle İsaörenspor ligden çekildi
Hayırseverlerden İsaören okuluna kütüphane
YEREL HABERLER Hayırseverlerden İsaören okuluna kütüphane
Dağyenice Ultra Trail’de bin 500 sporcu ter döktü
YEREL HABERLER Dağyenice Ultra Trail’de bin 500 sporcu ter döktü
Hastane müdüründen sağlık çalışanına tehdit iddiası
YEREL HABERLER Hastane müdüründen sağlık çalışanına tehdit iddiası
Bursaspor’da sertifa töreni gerçekleştir Ömer Furkan Banaz: “Bursaspor aşkını aşılıyoruz”
YEREL HABERLER Bursaspor’da sertifa töreni gerçekleştir Ömer Furkan ...
Gürsu Belediyesi Eurodesk Gönüllü Akademisi öğrencileri sertifikalarını aldı
YEREL HABERLER Gürsu Belediyesi Eurodesk Gönüllü Akademisi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.