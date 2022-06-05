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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Junioshow Fuarı 11 bini aşkın sektör profesyonelini ağırladı

İHA

Junioshow Fuarı 11 bini aşkın sektör profesyonelini ağırladı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından düzenlenen "Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı” Junioshow sona erdi. 105 firmanın katıldığı fuarı, dört gün boyunca 67 ülkeden 11 bin 162 sektör profesyoneli ziyaret etti.
Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün Türkiye’deki en önemli buluşmaları arasında yer alan Junioshow Fuarı, ziyaretçilerin ilgisi ile karşılandı. 105 firma, 012 yaş arası bebeçocuk konfeksiyonu sonbaharkış konsepti ziyaretçilerin beğenisine sundu. Dünyanın dört bir yanından küresel alıcıları ağırlayan Junioshow, yapılan iş görüşmeleri ile birlikte milyonlarca dolarlık iş bağlantılarına öncülük ederek sektörün ihracatına güç kattı.
BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Türkiye ekonomisinin üretim ve ihracat merkezi Bursa'ya fuarcılık alanında önemli vizyon kazandırdıklarını söyledi. Bursa iş dünyasının küresel arenadaki rekabetçiliğini artırmak ve kenti dünyadaki en önemli fuar merkezlerinden biri yapma hedefiyle çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini belirten İsmail Kuş, “Bebek ve çocuk konfeksiyonu sektörüne yönelik düzenlediğimiz Junioshow, Türkiye’deki en önemli fuarlardan biri haline geldi. Sektörümüzün dünyaya açılmasında ve son yıllarda elde ettiği ihracat başarılarında fuarımızın ve URGE projelerimizin çok önemli katkıları var. Bu yıl ikinci, toplamda ise onuncu kez düzenlediğimiz Junioshow, firmalarımızın yeni iş bağlantıları kurmasına öncülük etti. Pandemi koşulları ve yakın coğrafyamızda yaşanan sorunlara rağmen 67 ülkeden yabancı ziyaretçiyi fuarımızda ağırladık. Junioshow, gelecek yıllarda sektörde trendlerin belirlenmesine öncülük ederken, firmaların dış ticaret hedeflerinde de önemli bir yer tutmayı sürdürecek” dedi.
ABD, Almanya, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, BAE, Bahreyn, Belarus, Bosna Hersek, Burkina Faso, Bulgaristan, Burundi, Cezayir, Cibuti, Çekya, Danimarka, Fas, Fildişi Sahili, Filistin, Fransa, Gana, Güney Afrika, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, Hong Kong, Irak, İngiltere, İran, İsrail, İspanya, İtalya, Kamerun, Kanada, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kosova, Kuveyt, Libya, Litvanya, Lübnan, Macaristan, Kuzey Makedonya, Mısır, Moldova, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Romanya, Rusya, Senegal, Sırbistan, Sudan, Suudi Arabistan, Suriye, Tacikistan, Tunus, Türkmenistan, Umman, Ürdün, Yemen ve Yunanistan’dan gelerek fuarımızı ziyaret eden iş insanları ile katılımcı firmalar arasında fuar süresince kurulan iş bağlantıları sektörün üretimine, rekabetine ve ihracatına büyük katkı sağladı.

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