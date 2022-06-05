Kestiği ağacın altında kalıp öldü

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA'nın İnegöl ilçesinde bahçesinde kestiği ağacın altında kalan 3 çocuk babası Muzaffer Şimşek (70), hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Bahçekaya Mahallesi'nde, bahçesinde ağaç kesen Muzaffer Şimşek, altında kalarak ağır yaralandı. Yakınlarının haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Şimşek, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İç kanaması olan Şimşek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Savcılık tarafından Şimşek'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) )DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-

2022-06-05 16:42:35



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