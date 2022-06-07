Bursa'da Şavşat kültür evi açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da Şavşat kültür evi açıldı

İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2019 yılında temeli atılan ve tamamlanan İnegöl Artvin Şavşat Kültür Evi hizmete açıldı.

Bursa'da Şavşat kültür evi açıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2019 yılında temeli atılan ve tamamlanan İnegöl Artvin Şavşat Kültür Evi hizmete açıldı.
Gerçekleşen program İnegöl’de bulunan STK temsilcileri siyasi partilerin ilçe başkanları, eski milletvekilleri, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Şavşat Kaymakamı Yusuf Akın, İnegöl kaymakamını temsilen Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, eski Bakan Faruk Çelik, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan katıldı.
İnegöl Şavşatlılar Derneği Başkanı Durmuş Aydın protokol selamlaması yaptıktan sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı ; “Geçmiş yıllarda yaptığımız çalışmalar sonucunda derneğimize arsa kazandırdık. Daha sonra dernek yöneticilerimiz ile birlikte 6 ay süre yaptığımız çalışma sonucunda Şavşat Evi yapma kararı aldık. Projemizi hazırladıktan sonra tanıtımına girdik ve bu projeyi tamamladık. Bugünde açılışını yapıyoruz. Hanım efendilerimiz çok ilgi gösteriyor. Bu binada folklor tiyatro eğitim, halk eğitim ile ortak çalışma her kesime açık çalışmalar olacak. Bu binayı İnegöllüler olarak hep beraber kullanacağız.”
İnegöl Ticaret Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ ise derneğin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti ve binanın İnegöllülere hayırlı olmasını temenni etti.
İnegöl’ün farklı yapıda insanları bünyesinde barındırdığını ifade eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Bizler de İnegöl Belediyesi olarak yerelleşmenin önemine vurgu yapmak istiyoruz. Bizler edebi ahlakı örfü bilen insanlarız. Burası sıradan bir hizmet binası olarak görmüyorum. Gelecek nesillere kültürümüzü bırakmak için fırsat olacaktır. Burada söylenmeyen bir şey var burada oyun oynanmayacak bu yönü ile kendilerini tebrik ediyorum. Belediye başkanı olarak bizlere çok fazla yer isteği talebi geliyor. Burada iyi örnek uygulaması hayata geçti. Bu inşaat faaliyetini tüm İnegöl hayata geçti. Bundan sonra yapılacak tüm organizasyonlara örnek teşkil edecek. Burada vatandaşlarımızın her birinin az ya da çok katkısı oldu. Örnek çalışmada emeği olan herkese teşekkür ediyorum.”
Dernek yönetimini tebrik eden eski bakan Faruk Çelik, “Aş için iş için göç ettik buralara geldik burasıda bizim memleketimiz. Mesele nerede doğduğun nereden geldiğin değil iyi bir insan olduğundur. İyi bir insansan topluma faydan varsa sorun yok. Bu kültürümüzü yaşamakla değerlerimizi yaşamakla ancak gerçekleşir. Şimdi şu ev var ya Durmuş Bey sizin ekibinizi önceki dernek başkanlarını tebrik ederim. İşte eser burada konuşuyor Şavşat burada konuşuyor ben buradayım diyor. “
Birçok tabela derneği olduğunu belirten Çelik, “İnegöl’de de birçok dernek var Bursa’da da Türkiye’de de var. Ya bırakın kültürel yapınızı ortaya koyuyorsanız ve nesillere insanımıza hizmet etmeyi görev edindiyseniz çok doğru yoldasınız. Diğerlerinin hiçbir anlamı yok. Diğerlerini yapacaksanız 120 tane siyasi parti var orada hizmet verebilirsiniz. Kültürel değerlerimizden utanmamız lazım eskiden büyükşehirlerde annelerinden utanarak bir iki adım geri yürürlerdi. İnsanlar annesinden babasından utanır mı baş tacı yapacaksın. Buda böyle bir durum. “
Bir çok tabela derneği olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı İsrafil Kışla, “Bugün gerçekte Şavşat için İnegöl içinde bir sivil toplum örgütünün gerçekleştirdiği çok güzel bir eserin açılışını yapıyoruz. Durmuş bey ve ekibine destek veren herkese teşekkür ediyorum. Sivil Toplum Kuruluşları siyaset gibi bu millete hizmet edebilme mecralarıdır. Arkadaşlar ne olur STK’lardan bir beraber olalım tabela derneklerinden kurtulalım. Artvin’in kültürünü örfünü böyle güzel bir eserle daha kalıcı hale gelecek.  “
Her türkü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, “Artvin çok zor coğrafyaya sahip. Her halde yeryüzünde cennete en yakın coğrafya Artvin’dir. Zor coğrafyanın koşulları olarak ülkemizin her bir yanına göçler oldu. Durmuş başkanım bu binanın hikâyesini anlattı. Bu güzel eser İnegöl’ümüze hizmet verecek. Ben katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Burada çok güzel eğitim kültüre sosyal faaliyetler gerçekleşecek. Böyle eserlerle gurur duyabiliriz. Artık İnegöl’ümüzde böyle güzel bir eserimiz var. Bir Artvinli olarak gurur duyuyoruz. Bizde bakanlık olarak bu faaliyetlere her türlü desteğimizi vereceğimizi ifade etmek istiyorum.”
Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MHP Yenişehir İlçe Başkanı Arif Eren: "İYİ Parti İlçe Başkanı çamur siyasetini kendisine düstur edinmiş"
YEREL HABERLER MHP Yenişehir İlçe Başkanı Arif Eren: "İYİ Parti İlçe ...
Bursa'da 3 katlı ahşap bina, alev alev yandı
YEREL HABERLER Bursa'da 3 katlı ahşap bina, alev alev yandı
Bursa’nın değerlerine sanatsal yorum
YEREL HABERLER Bursa’nın değerlerine sanatsal yorum
Özel öğrencilerin mezuniyet sevinci BTÜ’nün 'Özel Öğrencileri' kep attı
YEREL HABERLER Özel öğrencilerin mezuniyet sevinci BTÜ’nün 'Özel ...
Yeni satın aldığı motosikletiyle evine dönerken kazada öldü
YEREL HABERLER Yeni satın aldığı motosikletiyle evine dönerken ...
İznikli minikler Çevre Haftası’nı kutladı
YEREL HABERLER İznikli minikler Çevre Haftası’nı kutladı
Bursa Büyükşehir Okul Spor Etkinlikleri coşkuyla sona erdi
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Okul Spor Etkinlikleri coşkuyla sona ...
Bursa'da hasta çocuklara moral
YEREL HABERLER Bursa'da hasta çocuklara moral
Karacabey’de eğitime destekler sürüyor
YEREL HABERLER Karacabey’de eğitime destekler sürüyor
Yıldırım çevre bilinci aşılıyor
YEREL HABERLER Yıldırım çevre bilinci aşılıyor
Gürsu’da çocukların doğayı koruyan hayalleri ödüllendirildi
YEREL HABERLER Gürsu’da çocukların doğayı koruyan hayalleri ...
"Yarının Kadın Liderleri" programı ikinci yılında 
YEREL HABERLER "Yarının Kadın Liderleri" programı ikinci yılında 
Bursa'da ahşap ev alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Bursa'da ahşap ev alevlere teslim oldu
Bursalı motosiklet sürücüsü defnedildi
YEREL HABERLER Bursalı motosiklet sürücüsü defnedildi
Bursa'da komşular birbirine girdi; 2 kardeşten 1'i öldü/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bursa'da komşular birbirine girdi; 2 kardeşten 1'i ...
Komşuların park kavgası cinayetle bitti
YEREL HABERLER Komşuların park kavgası cinayetle bitti
Bursa'da komşular birbirine girdi; 2 kardeşten biri öldü
YEREL HABERLER Bursa'da komşular birbirine girdi; 2 kardeşten biri ...
Bursa’da çocuk onkolojisinde hizmete devam Mustafa Esgin: “Çocuk onkoloji bölümlerinde sağlık hizmetimiz kesintisiz devam ediyor” TBMM Sağlık Komisyonu Üyesi, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa'daki Çocuk Onkolojisi bölümlerinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Bursa’da çocuk onkolojisinde hizmete devam Mustafa ...
Bursa merkezli 5 ilde 'Sazan Sarmalı' operasyonu: 21 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa merkezli 5 ilde 'Sazan Sarmalı' operasyonu: 21 ...
Bursa'nın yeni yaşam merkezi gün sayıyor
YEREL HABERLER Bursa'nın yeni yaşam merkezi gün sayıyor
Küçük bir atölyeden dünyaya makine satar hale geldiler Bursa'dan dünyaya makine üretip satıyor
YEREL HABERLER Küçük bir atölyeden dünyaya makine satar hale ...
Mudanya 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması sonuçlandı
YEREL HABERLER Mudanya 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması sonuçlandı
Bursa polisi hırsızlara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Bursa polisi hırsızlara göz açtırmıyor
Bursa'da iki yeğenini vurarak öldüren cinayet zanlısı amca tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa'da iki yeğenini vurarak öldüren cinayet zanlısı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.